الأحد 12 نوفمبر 2023
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سياسة

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون جائزة المبدع الصغير

مناقشة قانون جائزة
مناقشة قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير، فيتو

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.

 

واستعرضت النائبة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرة إلى أن مشروع القانون يستهدف تهذيب سلوكيات الطفل، واستخدام الفنون والآداب كوسيلة لتشجيعه على ذلك لتنمية قدراته ومواهبه الإبداعية، ليكون دافعًا عن الابتعاد عن أي سلوك إجرامي.

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تضمن نص التعديل حذف نص البند (3) الوارد بالمادة (2) من القانون والقاضي نصه بألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.         

وأصبح نص المادة كالتالي:

 

1-    أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

 

2-    أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

 

3-    ألا يتجاوز سنه في يوم الإعلان عن الجائزة ثماني عشرة سنة ميلادية.

 

4-    ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة.

 

المادة الثالثة من مشروع القانون والتي تتضمن تشكيل لجنة عليا لشئون الجائزة المبدع الصغير، وتنص على: 

 

تشكل بوزارة الثقافة لجنة عليا لشئون الجائزة، يشار إليها في هذا القانون باللجنة العليا، برئاسة وزير الثقافة، وعضوية كل من:

 

1-الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة أو من يمثله. 

 

 2- الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

 

 3-رئيس دار الأوبرا المصرية. 

 

4-رئيس المركز القومى لثقافة الطفل. 

 

5-المستشار القانوني لوزير الثقافة. 

 

 6- ثلاثة من الشخصيات البارزة في مجالات ثقافة الطفل وثلاث من الشخصيات المعنية بإبداع الطفل في شتى المجالات، ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الثقافة لمدة عامين قابلة للتجديد. 

ويكون للجنة العليا أمين عام يعين بقرار من وزير الثقافة.

 

 ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الثقافة، ويجوز منح مكافآت مالية لأعضاء اللجنة، بقرار  يصدر من رئيس مجلس الوزراء،بناء على اقتراح وزير الثقافة، يتضمن القواعد والإجراءات الخاصة بذلك.

 

أما المادة الرابعة فنصت على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويبصم بخاتم الدولة ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.       

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جائزة الدولة للمبدع الصغير الحكومة مجلس النواب الثقافة النواب

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