التنسيقية تلتقي شيوخ وشباب وعائلات النوبة، وتستمع لأبرز مطالبهم من الرئيس المقبل



التننسيقية، التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شيوخ وعائلات وجمعيات ونوادي وشباب النوبة في مركز ومدينة نصر النوبة، وفي مركز ومدينة أسوان.



عرض محاور عمل التنسيقية لدعم المشاركة الإيجابية

وقام وفد التنسيقية خلال اللقاءات بعرض محاور عمل التنسيقية لدعم المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة، مؤكدين على الوقوف على مسافة واحدة من كل المرشحين، مع العمل على توعية المصريين بضرورة المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الانتخابي.



من جانبهم أشاد شباب النوبة والنوادي والجمعيات النوبية، بمساعي القيادة السياسية في تنفيذ واتاحة التنمية بالمحافظات الحدودية وبالأخص ما تم من مخصصات محددة لمحافظة أسوان عامة ولأهل النوبة بشكل خاص.



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تطلعات ابناء النوابة من الرئيس القادم

وعرض أبناء النوبة، تطلعاتهم من الرئيس القادم، ومقترحاتهم لتنمية قرى النوبة، واستكمال تحديث خدمات البنية التحتية من طرق مؤهلة وصرف صحي، بجانب مقترحات لتطوير التعليم والخدمات الصحية بالمحافظة، وآليات إيجاد فرص عمل ومشروعات استثمارية للمحافظة وأهلها وبالأخص الصناعات الغذائية والاستفادة بالمنطقة الصناعية المخصصة من قبل رئيس الجمهورية لأهل النوبة، بالإضافة إلى تدريبات مهنية لبناء قدرات الشباب.



وفد التنسيقية

ضم وفد التنسيقية، النائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية، عضو مجلس الشيوخ، النائب أكمل نجاتي، النائب محمد السباعي، عضوا مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وكلًا من محمد صلاح، نيفين اسكندر، محمد أبو النجا، مارك مجدي، أعضاء التنسيقية.

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ويذكر ان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،كانت قد عقدت صالونًا نقاشيًا حول «قضايا المحور المجتمعي في برامج ورؤى مرشحي الرئاسة».

أهمية قضايا المحور المجتمعي

ومن المقرر أن يناقش صالون تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أهمية قضايا المحور المجتمعي في برامج ورؤى مرشحي الرئاسة وحملاتهم الانتخابية، مثل قضايا الصحة والتعليم ومكافحة الفقر ومعالجة قضية الزيادة السكانية، والمرأة والشباب، والحد الأدنى والأقصى للأجور.