الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

بينهم 3550 طفلا شهيدا، حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

اطفال غزة، فيتو
اطفال غزة، فيتو

أعلن مكتب الإعلان الحكومي في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي  إلى 13300 شهيد بينهم 3550 طفل وحوالي 33 ألف جريح،  منذ بداية العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية، في السابع من أكتوبر

 وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلي 20  شهيدا بينما  أصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، جراء قصف جوي إسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن القوات الإسرائيلية استهدفت منزلا داخل مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد حوالي20  مواطنا وإصابة آخرين بينهم أطفال ونساء.

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وأضافت الوكالة أن عددا من الفلسطينيين، بينهم صحفيون، قتلوا في قصف إسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة، حيث استهدف القصف منازل في كل من مخيم البريج وسط القطاع، وفي بيت لاهيا شمالي غزة وشرق محافظة رفح في الجنوب.

 

واليوم صباحا، أفادت وفا بمقتل وإصابة العشرات في غارات شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على عدة مناطق في قطاع غزة، طالت مدرسة في الفالوجا، ومنازل في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقالت "وفا" إن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت مدرسة تأوي نازحين، مدرسة حفصة، بمنطقة الفالوجا غرب جباليا شمالي قطاع غزة، ما اسفر عن مقتل واصابة العديد من النازحين بينهم اطفال ونساء.

وأضافت أن العديد من المواطنين قتلوا إثر قصف طال 9 منازل على الأقل في مشروع بيت لاهيا وأبراج الاتصالات في مدينة غزة وشمالي القطاع، ما تسبب بانقطاع الاتصالات كليا عن هذه المناطق.

 

إجلاء جرحى ومرضى من الإندونيسي

من ناحية ثانية، ووسط استمرار القصف الإسرائيلي، أعلنت وزارة الصحة في غزة إجلاء 200 مريض من المستشفى الإندونيسي، أمس الاثنين، بالتنسيق مع الصليب الأحمر الدولي.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أنه لا يزال هناك 500 مريض في المستشفى، وجار العمل مع الصليب الأحمر من أجل إجلائهم الى مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي القطاع.

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إسرائيل العدوان الإسرائيلي القوات الاسرائيلية جباليا المتحدث باسم وزارة الصحة الضفة الغربية شمال قطاع غزة غزة والضفة الغربية

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