الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

مصادر التلوث والبلاستيك وآثاره على البيئة، ندوة بمدينة قوص في قنا

قنا،فيتو
قنا،فيتو

نظم جهاز شئون البيئة فرع قنا ندوة بمدرسة ابوالقاسم بقرية حجازة قبلى بمدينة قوص  بعنوان" مصادر التلوث والبلاستيك وآثاره على البيئة  " بحضور كلا من المهندس أسعد محمد رئيس قسم التوعية البيئية بجهاز شئون البيئة، ومحمود سعدالله احمد مدير مدرسة ابوالقاسم الابتدائية بقرية حجازة قبلى مدينة قوص،و احمد حميد رئيس قسم الجودة إدارة قوص التعليمية،الشاذلي على مصطفى،وهالة مصطفى احمد اخصائى اجتماعى بالمدرسة.

Advertisements

أدار اللقاء محمود سعدالله احمد مدير مدرسة ابوالقاسم الابتدائية بقرية حجازة قبلى بالترحيب بالمشاركين موضحا أهمية الحفاظ على البيئة وزراعة المسطحات الخضراء عارضا نموذج مدرسته كونها أصبحت مدرسة خضراء بالكامل من خلال اهتمامه وفريق عمل المدرسة فى زراعة النباتات والأشجار فى كل المدرسة،

وحاضر بالندوة المهندس أسعد محمد رئيس قسم التوعية البيئية بجهاز شئون البيئة بالاسلوب النقاشى البسيط، عن تعريف البيئة والتلوث وصور التلوث وانواعه وكيفيه الحفاظ على البيئة وتأثيره علي صحة الإنسان، والحد من البلاستيك احادى الاستخدام لتجنب أضراره على الماء والهواء والتربة وتوضيح البدائل.

كما تحدث  احمد حميد رئيس قسم الجودة إدارة قوص التعليمية عن أهمية المسطحات الخضراء فى مكافحة اثار التغيرات المناخية وفوائدها للإنسان والتنوع الحيوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

آثار التغيرات المناخية قرية حجازة قبلي قنا قوص قرية حجازة

مواد متعلقة

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في قنا

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في قنا

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في قنا

أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في قنا

الأكثر قراءة

الداخلية تعلن أسعار حج القرعة 2024 ومواعيد وأماكن السداد

مهاجم محلي يدخل دائرة اهتمام الأهلى (فيديو)

انتفاضة إلكترونية بعد التنمر على نجوى إبراهيم: "إنتي أم المصريين التانية"

كيف زلزلت ليلى مراد الكيان.. ولماذا طاردتها إسرائيل حتى بعد وفاتها ؟ (فيديوجراف)

أميرة أديب عن حفل زفاف نجل عمها عمرو أديب: إحنا أخوات ومكنتش فاهمة إيه اللي بيحصل

التحريات تكشف مفاجآت جديدة بشأن راقصة الساحل الشرير

بالأسماء، وزير الداخلية يأذن لـ21 مواطنا بالتنازل عن الجنسية المصرية

تفسير رؤية شرب ماء زمزم في المنام وعلاقتها بالترقية فى العمل

Advertisements

منوعات

المزيد

الحادث الثالث خلال 24 ساعة، مقتل وإصابة 4 في إطلاق نار في أوهايو الأمريكية

دراسة جديدة تكشف: 94% من الشباب يشعرون بالأمان على الإنترنت

انتقاما من إيلون ماسك، البيت الأبيض يدشن حسابا في "ثريدز"

قتلى وجرحي في دهس سيارة حشد من أنصار رئيس ليبيريا المنتخب (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 21-11-2023

ارتفاع سعر الذهب، المؤشر الرئيسي بموقع البورصة المصرية (رابط مباشر)

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 21-11-2023

المزيد

انفوجراف

خسائر إسرائيل الاقتصادية جراء العدوان على غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية شرب ماء زمزم في المنام وعلاقتها بالترقية فى العمل

ما حكم الحصول على قرض بضمان وديعة؟ أمين الفتوى يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 21 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية