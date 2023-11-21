مصادر التلوث والبلاستيك وآثاره على البيئة، ندوة بمدينة قوص في قنا

نظم جهاز شئون البيئة فرع قنا ندوة بمدرسة ابوالقاسم بقرية حجازة قبلى بمدينة قوص بعنوان" مصادر التلوث والبلاستيك وآثاره على البيئة " بحضور كلا من المهندس أسعد محمد رئيس قسم التوعية البيئية بجهاز شئون البيئة، ومحمود سعدالله احمد مدير مدرسة ابوالقاسم الابتدائية بقرية حجازة قبلى مدينة قوص،و احمد حميد رئيس قسم الجودة إدارة قوص التعليمية،الشاذلي على مصطفى،وهالة مصطفى احمد اخصائى اجتماعى بالمدرسة.

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أدار اللقاء محمود سعدالله احمد مدير مدرسة ابوالقاسم الابتدائية بقرية حجازة قبلى بالترحيب بالمشاركين موضحا أهمية الحفاظ على البيئة وزراعة المسطحات الخضراء عارضا نموذج مدرسته كونها أصبحت مدرسة خضراء بالكامل من خلال اهتمامه وفريق عمل المدرسة فى زراعة النباتات والأشجار فى كل المدرسة،

وحاضر بالندوة المهندس أسعد محمد رئيس قسم التوعية البيئية بجهاز شئون البيئة بالاسلوب النقاشى البسيط، عن تعريف البيئة والتلوث وصور التلوث وانواعه وكيفيه الحفاظ على البيئة وتأثيره علي صحة الإنسان، والحد من البلاستيك احادى الاستخدام لتجنب أضراره على الماء والهواء والتربة وتوضيح البدائل.

كما تحدث احمد حميد رئيس قسم الجودة إدارة قوص التعليمية عن أهمية المسطحات الخضراء فى مكافحة اثار التغيرات المناخية وفوائدها للإنسان والتنوع الحيوي.