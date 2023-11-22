الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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اقتصاد

الفرق بين حسابات التوفير والجاري والائتمان في البنوك

الحسابات في البنوك،فيتو
الحسابات في البنوك،فيتو

تتنوع أعداد الحسابات في البنوك والتي يجري تقديمها للعملاء، غير أن أشهر أنواع الحسابات هي الجاري والتوفير والائتمان والفارق بينهم نوضحه في السطور التالية:  

 

الفرق بين الحساب الجاري والتوفير 

١_الحساب الجاري يتم من خلاله التعاملات المتكررة والسريعة مع البنك من إيداع وسحب الأموال.

 ٢_ حساب التوفير هو حساب طويل الأمد لحفظ الأموال في البنك على سبيل الادخار.

٣__  حساب الائتمان هو حساب مفتوح يعني أن العميل لديه مخزون يمكنه بموجبه إجراء عمليات الشراء ودفع ثمنها في وقت لاحق وهي في الأساس حسابات غير مستحقة القبض.

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حسابات البنوك، فيتو

أنواع الخدمات البنكية للعملاء

تتعدد الخدمات والمنتجات البنكية التي يجري تقديمها للعملاء في البنوك.

والخدمات البنكية متعددة ومتشعبة ولا تقتصر فقط على إيداع الأموال بالبنوك؛ فهنالك الخدمات البنكية الشخصية التي تشمل الحساب الجاري وحسابات توفير والقروض الشخصية والودائع المالية وغيرها، وهناك الخدمات البنكية المقدمة للهيئات والشركات والتي تتضمن تقديم تسهيلات مادية وقروض للمشاريع التجارية وكذلك خدمة التحويل الدولي.

هل توجد رسوم على التحويل من حساب لآخر في نفس البنك؟ سؤال يطرحه العديد من عملاء لبنوك.

إعفاء عملاء البنوك من رسوم التحويل 

وحول ذلك فإن مجلس إدارة البنك المركزي المصري  قرر إعفاء العملاء المتعاملين بخدمات الدفع والتحصيل الإلكترونية، من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية، للأفراد والتي تتم من خلال القنوات الإلكترونية، في عدد من الخدمات بدءا من 1 يناير 2023 إلى 31 ديسمبر 2023.

 

البنك التقليدي والالكتروني 

ومن جانب آخر يتساءل العديد من العملاء في البنوك عن الفروق بين البنك التقليدي والإلكتروني، والبنوك  الإلكترونية هي أنظمة دفع إلكترونية تمكن العملاء من إجراء مجموعة من المعاملات المالية.


ويتم التعامل من خلال الموقع الإلكتروني لنفس البنك، من خلال إنشاء حساب للعميل عبر الإنترنت.


والبنوك الإلكترونية هي إما بنوك افتراضية يتم إنشاء مواقع لها على الإنترنت لتقديم نفس الخدمات مثل البنوك التقليدية، ولا يتم تقديم خدماتها في شكل فروع مصرفية تقليدية أو أنها تابعة لبنك تقليدي يقوم بعمل موقع إلكتروني يُتيح الخدمات المالية إلكترونيًا، أي أنه بنك تقليدي.

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أما البنوك التقليدية فهي ذات الفروع المنتشرة والتي يتعامل فيها العملاء مع أفراد واشخاص حيث يفضل الكثيرون ذلك الامر من باب الامان لديهم وزيادة شعورهم به بالتعامل مع أشخاص حقيقيون

 

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