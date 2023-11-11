هل يمكن استقبال حوالة على حسابات التوفير في بنك القاهرة

يتساءل العديد من عملاء بنك القاهرة حول مدى إمكانية استقبال حوالة على حسابات التوفير.

ومن جانبهم كشف مسؤولون بنك القاهرة أنه من الممكن استقبال الحوالة على حساب التوفير شريطة ان تكون الحواله بنفس عملة الحساب.

حدد بنك القاهرة عدة خطوات لإتمام عملية إرسال الحوالات من الخارج على فروع بنك القاهرة.

وحول خطوات إرسال الحوالة من الخارج على بنك القاهرة فهي التالي:

يتوجه الراسل الذي يرغب في تحويل مبلغ مالي إلى إحدى فروع شركات التحويل المتعاقدة مع بنك القاهرة بالخارج.

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ويقوم بطلب إرسال حوالة على محفظة قاهرة كاش الإلكترونية بمصر مع توضيح الآتي:

الاسم الرباعي للمستفيد من الحوالة.

رقم الهاتف المحمول المسجل عليه محفظة قاهرة كاش بمصر.

يتم تحويل المبلغ المراد على محفظة قاهرة كاش الخاصة بالمستفيد من الحوالة.

استقبال التحويلات

ويمكن استقبال التحويلات الداخلية إلى محفظة قاهرة كاش من جميع المحافظ الخاصة بأي بنك أو شركة اتصالات داخل مصر.

ومدة وصول الحوالة الواردة من الخارج يتم إضافتها للمحفظة فى نفس اليوم لجميع الحوالات الواردة حتى الساعة الثالثة عصرًا أما للحوالات الواردة بعد الساعة الثالثة يتم إضافتها فى يوم العمل التالي والحوالات الواردة يومي الجمعة والسبت يتم تنفيذها يوم الأحد صباحًا وفي حالة عدم وجود محفظة إلكترونية (قاهرة كاش) على رقم الهاتف المحمول المسجل من الراسل يتم رفض الحوالة ورد المبلغ مرة أخرى إلى الراسل.

ولا يوجد حد أقصى لعدد الحوالات ويمكن للعميل استقبال أكثر من حوالة خلال اليوم بشرط أن لا تتخطى المحفظة الحد الأقصى الخاص 100,000 جنيه مصرى ولا يوجد حد أدنى.

ويقدم بنك القاهرة بطاقات ائتمانية تتوافق مع رغبات العملاء، فتجمع بين كافة المميزات المتاحة بالسوق المصرى مع إضافة العديد من المميزات الأخرى.

وتشمل قائمة مزايا البطاقات الائتمانية من بنك القاهرة في الآتي:

- يمكن استخدام 100% من حد البطاقة فى معاملات السحب النقدى والمشتريات من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك القاهرة ومن ماكينات بنوك الغير داخل مصر.

تعد من أطول فترة سماح لسداد المشتريات والتى تصل إلى 55 يومًا (اعتبارًا من اليوم السادس من الشهر) دون تحمل أي عوائد مدينة عند سداد كامل المديونية.

- تمكن البطاقات الائتمانية العميل من سداد استخداماته بالجنيه المصرى مهما كانت العملة التي تمت بها المعاملة وفي أي مكان بالعالم.

التمتع بمجموعة من الخصومات والجوائز خلال الفترات التي يتم تحديدها بمعرفة البنك.