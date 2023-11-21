الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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محافظات

حملة مكبرة لإزالة كافيتريات وتعديات على مصرف سبرباي بطنطا (فيديو وصور)

حملة مكبرة لإزالة
حملة مكبرة لإزالة كافيتريات وتعديات بطنطا،فيتو

رصدت كاميرات فيتو حملة إزالة التعديات على جسور المصارف بطنطا حيث واصلت محافظة الغربية جهودها بتنظيم الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.


 

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وقامت هندسة صرف طنطا بإطلاق حملة مكبرة أسفرت عن تنفيذ عدد من قرارات الإزالة للتعديات على أراضى الدولة بالمجرى المائي للمصارف بنطاق الهندسة منها كافيتريات ومباني بالطوب الأحمر والأسمنت.

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وأكدت المسئولين بإدارة صرف الغربية أن هناك تعاون مستمر مع مديرية أمن الغربية من أجل تنفيذ جميع قرارات إزالة التعديات الصادرة والتي تم حصرها من قبل وأنه يتم تنفيذ الإزالة الفورية لأي حالة تعدٍّ يتم رصدها في المهد سواء كانت على أراضي الدولة سواء كانت مبانى أو زراعية أو على مجرى نهر النيل.

 

ومن جانبه أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أنه يتابع عن كثب الحملات المكبرة التي تقوم بها الوحدات المحلية للمراكز والمدن لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية مشيرا إلى أنه يتم التعامل الفوري مع المخالفات والتعديات على الأرض الزراعية على مدار الساعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية لحماية الرقعة الزراعية، وحظر توصيل المرافق للمباني المخالفة، مشددا على أنه لا تهاون في التعديات على الأرضي الزراعية لحماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية وردع المخالفين.

 

وتابع محافظ الغربية جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء في إزالة التعديات حيث نجحت الوحدات المحلية بمحافظة الغربية بالتصدي بكل قوة وحسم وإزالة 15 حالة تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 19 سهم و4قراريط وفدان كما تم إزالة 3مخالفات للبناء على مساحة  480 م2.
 

كما تم تحويل 15 متعديا على الأراضي الزراعية و3 مخالفين للبناء للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.
 

الجدير بالذكر ان محافظ الغربية قد أصدر توجيهات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتوجيه إدارة الرصد ورؤساء الوحدات القروية ومديري الإدارات الزراعية بالتواجد على مدار الساعة لرصد أي مخالفات وإبلاغ غرفة الأزمات والزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد مشيرا إلى متابعته المستمرة والميدانية لمستجدات التعديات والمخالفات، من خلال تقارير يومية من كافة الجهات المعنية لكي يتسنى إزالة كافة التعديات، على أن تتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره في أداء عمله الوظيفي لافتا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
 


 

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الغربية أخبار محافظة الغربية طنطا هندسة صرف السنطة ازالة

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