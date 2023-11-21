بالأسماء، إصابة 13 في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق موط شرق العوينات
أصيب ١٣ شخصا في حادث مروري، اليوم الثلاثاء، بطريق الداخلة - شرق العوينات في الوادي الجديد.
تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام.
تبين انقلاب سيارة ميكروباص بمنطقة الكيلو ٤٠ بطريق موط بمركز الداخلة - شرق العوينات أسفر عن إصابة كل من علاء محمد فتح الله 20 عاما من أسيوط، محمد عدلي عبدالصمد 30 عاما من سوهاج، أحمد حمدى توفيق 16 عاما أسيوط، ربيع عبد الحارث سعد 45 عاما أسيوط، محمود سعد عبد الصمد 35 عاما سوهاج، أبوالخير سيد علي 45 عاما سوهاج، هشام رمضان هشام 14 عاما أسيوط، كرولس كمال فرج الله 24 عاما سوهاج، سلامة عبد الستار موسى 23 عاما الفيوم، محمود عبد العزيز صادق 23 عاما بني سويف، أحمد رمضان عوض 23 عاما الفيوم،حمادة على أحمد 37 عاما أسيوط،أسامة محمد سيد 33 عاما أسيوط.
جرى نقل المصابين لمستشفى الداخلة العام، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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