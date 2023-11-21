لمتابعة موقف السلع التموينية، محافظ الوادي الجديد يعقد اجتماعًا مع ورؤساء المراكز والقرى



عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، اجتماعًا مع رؤساء المراكز والقرى عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة موقف إتاحة السلع التموينية الأساسية للمواطنين، بحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والأستاذ إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ محمد رجب مدير عام مديرية التموين بالمحافظة.

وجاءت أهم التوجيهات ما يلي:

▪️التأكيد على توفير كافة السلع التموينية الأساسية للمواطنين بالأسعار الرسمية المعلن عنها خاصةً بالقرى والمناطق النائية، وتشديد الرقابة على الأسواق والمخازن لعدم احتكار السلع من قبل التجار.

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▪️إحالة أي مسئول يثبت تورطه في مخالفات فساد تتسبب في حدوث عجز في السلع الرئيسية إلى النيابة فورًا لاتخاذ الإجراءات القانونية.

▪️عرض تقرير يومي برصيد السلع التموينية الموجودة بفروع "المصرية ماركت" والكميات التي تم سحبها.

▪️حصر عدد الأسر بكل قرية، وتوفير كمية محددة من السلع التموينية الأساسية(سكر - أرز - زيت) بسعر مدعم للأسر الراغبة، بالتنسيق مع مديرية التموين وفروع الشركة المصرية لتجارة الجملة "مصرية ماركت".

▪️استمرار مبادرات طرح اللحوم والخضروات بأسعار مخفضة للمواطنين بمنافذ الوحدات المحلية بالمراكز والقرى.

▪️عمل استطلاع رأي للمواطنين بالقرى؛ لمعرفة عدد الراغبين في التقدم لاستلام منازل بمشروع جديد بالقرى على غرار الإسكان الاجتماعي.

متابعة الاستعدادات الجارية للانتخابات الرئاسية المُقبلة..

يذكر أن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ترأس في وقت سابق اجتماعًا تنظيميًا مع كافّة القطاعات والجهات المعنية؛ لعرض الإجراءات والاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز والوحدات القروية عبر الفيديو كونفرانس.

حيثُ توجه بالشكر للمسئولين على الجهد المبذول، آملًا في بذل المزيد خلال هذه المرحلة. مُهيبًا بالمواطنين التحلي بالمسئولية الوطنية والمُشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية. وجاءت أهم القرارات كالآتي:

▪️التأكيد على جاهزية جميع مقارّ اللجان الانتخابية المقررة لاستقبال الناخبين.

▪️تأمين محيط مقارّ اللجان الانتخابية، وجاهزية كافّة المرافق والقطاعات المعنية؛ لضمان سلامة الناخبين والعملية الانتخابية.

▪️التيسير على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لإتمام عملية الانتخاب دون عوائق.

▪️توفير حافلات لنقل المواطنين بالقرى والمناطق النائية لمقارّ اللجان الانتخابية. ▪️صرف حافز لأفضل قرية في نسبة المُشاركة عقب انتهاء فترة الانتخابات في شكل خدمات للقرية.

▪️تشكيل غرف عمليات فرعية بكل مركز بالإضافة لغرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة.

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