5 أنواع من العقارب في السعودية، "الصفراء" لدغتها قاتلة، واكتشاف نوع "ليلي" جديد

كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، عن نوع جديد من العقارب في المملكة العربية السعودية، أطلق عليه اسم "عقرب هضب"، نسبة إلى محمية مجامع الهضب التابعة للمركز، جنوب مدينة الرياض.

طول عقرب هضب يتراوح بين 66 و113 ملم، ويكون لونه أصفر أو أصفر مائل للبرتقالي، ويتميز بوجود سواد في الناحية الظهرية وبالعقلتين الرابعة والخامسة.

يتغذى على الحشرات

عقرب هضب ينتشر في المملكة، ويعيش في الأودية ذات الغطاء النباتي الكثيف، وينشط ليلا للبحث عن فرائسه، ويتغذى على الحشرات.

Advertisements

وقد تم تسجيله لأول مرة في محمية مجامع الهضب، والعقرب المكتشف من فصيلة ليورس leiurus، ونشرت معلومات عن الاكتشاف في المجلات العلمية العالمية والمتخصصة في الحياة الفطرية ما يبين قيمته.

ويعتبر اكتشاف عقرب هضب إضافة مهمة إلى تنوع الحياة الفطرية في المملكة، ويؤكد على أهمية إجراء المزيد من الدراسات والأبحاث لاكتشاف المزيد من الكائنات الحية الجديدة في المملكة.

يختلف عن الأجناس الأخرى

تأتي تسمية هذا النوع الجديد من العقارب، وفق وكالة الأنباء السعودية، نسبةً إلى محمية مجامع الهضب التي اكتشف فيها، وأظهرت الدراسات للشكل الظاهري والوراثية الجزيئية أن هذا النوع يختلف عن الأجناس الأخرى في المملكة، ليرتفع بذلك عدد الأنواع المعروفة إلى 22 نوعًا عالميًا، ومنها 5 أنواع في المملكة.

وتنتشر في السعودية 5 أنواع من العقارب، بعضها غير سام.

أولا.. العقارب الصفراء "ذو العقلة السوداء":

اسمها العلمي " Leiurus quiquetriatus" وأطلق عليها هذا الاسم نظرًا للونه الأصفر والعقلة السوداء التي تُميز نهاية ذيلها عن غيرها من أنواع العقارب، وغالبًا ما تتواجد بين الأخشاب والصخور والجحور المهجورة، ولها ست أزواج من الزوائد التي تُساعدها بشكلٍ أساسي على اصطياد فرائسها وتقطيعها قبل أكلها.

العقارب الصفراء، الأخطر، فيتو

هذه العقارب تتغذى على الحشرات والعناكب والكائنات الصغيرة، وتعتبر كذلك من الكائنات التي تنشط في ساعات الليل بحثًا عن الطعام.

ويعتبر هذا النوع من العقارب من أكثر أنواعها خطورة في أراضي المملكة، فلدغتها قد تسبب الوفاة، وبشكلٍ خاص بين الأطفال وكبار السن إن لم تتم عملية المُعالجة الطبية بشكلٍ سريع، إذ تعمل المادة السمية المتسللة إلى الجسم على إحداث تلف كبير بالأعصاب، الأمر الذي يسبب تشنجات قوية تنتهي في أغلب الاحيان بالوفاة.

ثانيا.. العقرب الأسود:

اسمها العلمي هو "Androctonus crassicanda" أطلق عليها اسم العقرب الأسود نظرًا للون الأسود الذي يكسو جسدها، وهو ما يجعلها مُميزة عن باقي أنواع العقارب، ويصل مُتوسط طولها إلى قرابة الـ 10 سم، وتمتلك هذه الأنواع من العقارب ثلاث عيون.

العقرب الأسود، أخطر الأنواع بالسعودية، فيتو

وتعد العقارب السوداء كائنات ليلية المعيشة، فما أن يبدأ الليل حتى تبدأ العقارب السوداء بالخروج من أوكارها بحثًا عن طعامها، وتتغذى هذه العقارب على ما تجده حولها من عناكب وحشرات صغيرة.

ويعتبر هذا النوع من العقارب ذا درجة سمية عالية نسبيًا، وتُشير الإحصائيات الصادرة عن الجهات الصحية في المملكة إلى أن أكثر اللدغات المُسجلة في أرجاء المملكة ككل ناتجة عن العقارب السوداء والصفراء.

ثالثا.. العقارب السوداء الصغيرة:

واسمها العلمي " Orthochirus innesi" وأخذت هذه الأنواع من العقارب تسميتها من لونها الأسود وصغر حجمها الذي لايتعدى 3 سم، وتتميز بذيلها الذي يفوق في طوله طول جسمها، ويتواجد هذا النوع العقارب بكثرة بين الصخور وشقوق الجدران.

وتتغذى العقارب السوداء الصغيرة كذلك على الحشرات والحيوانات الصغيرة إضافة إلى العناكب، وهي كغيرها من العقارب تنشط بكثرة في ساعات الليل بحثًا عن طعامها.

لكن درجة سميتها فهي ضعيفة ولا تُشكل أي خطر على حياة الانسان، فلدغتها تتسبب بألم موضعي قد يستمر لعدد من الساعات.

رابعا.. العقارب العربية:

اسمها العلمي " Compsobuthus arabicus" وهي من العقارب الصغيرة ذات اللون الأصفر الفاتح، وتتمير بأعينها التي تتوسط مُقدمة الرأس.

العقارب العربية، غير خطيرة، فيتو

ولا يمثل هذا النوع من العقارب أي خطر على حياة الإنسان، فهي تتميز بتأثير سُمي ضعيف مُقارنة بغيره من العقارب، ولا ينتُج عن لدغتها سوى بعض الألم الموضعي.

وهي تتغذى على العناكب والحشرات وبعض الحيوانات الصغيرة، وغالبًا ما تتخذ أسفل الصخور كمساكن لها.

خامسا.. العقرب الجزار:

اسمه العلمي " Scorpio maurus" سمي بذلك لضخامة الكلابات التي تنتهي بها يديه، ولعل ما يُميزها هو طول ذيلها الذي يُعد مُساويًا لطول جسدها، وتتميز كذلك بلونها الفاتح عُمومًا.

العقرب الجزار، يتميز بضخامة الكلابات، فيتو

ويعد هذا النوع من العقارب من الكائنات الليلية التي تبدأ بالظهور غالبًا بعد غروب الشمس ولها درجة سُمية ضعيفة، ولا تسبب أي خطر على حياة الإنسان.

ويتغذى العقرب الجزار، كسائر أنواع العقارب، على الحشرات والعناكب والحيوانات الصغيرة.