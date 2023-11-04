تفسير حلم العقرب في المنام وعلاقته بالغيبة والنميمة

تفسير حلم العقرب فى المنام، المعروف أن أكثر من يخافه الشخص هو العقرب حيث أنها رتبة من الحيوانات اللافقارية تنتمي إلى طائفة العنكبوتيات، له ثمانية أقدام، ويعيش في المناطق الحارة والجافّة، مختبئا في الجحور والشقوق، وتحت الحجارة والصخور، التماسا للرطوبة، وتجنبا لحرارة الشمس ومعظم العقارب سامة.. هذا في الواقع أما رؤية العقرب فى المنام فتحمل العديد من التفسيرات المختلفة..

تفسير حلم العقرب في المنام

ورؤية عقرب أُحرق بالنار (أما العقرب) فمن الممسوخ وهو رجل نمام يقتل بعض أقربائه فإن رأى كأن عقربًا أحرقت بالنار فإنّه يموت عدو له.و من يرى في المنام أنه رمي عقرب على امرأة فإنّه يرتكب منها فاحشة والجرارة أشد عداوة. وقيل العقرب مال وقتلها مال يذهب منه ثم يرجع إليه ولدغها مال لا بقاء له.

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ومن يرى عقرب فى المنام في سراويله يدل على فساد امرأته وكذلك إن رآها على فراشه وإن رأى أنه بلع عقربًا فإنه يفضي سره إلى عدوه.

وتدل رؤية العقرب في المنام على الهم والنكد من الإنسان النمام، والعقرب رجل نمام بين الناس، ولدغة العقرب فضل يصير إليه الإنسان، وإن ضربته العقرب، فإن العدو يغتابه، أو يناله مكروه، واحتراق العقارب في منزله موت أعدائه، وإن أكل لحم عقرب مطبوخًا أو مشويًا فإنه ينال مالًا من عدو نمام مثل ميراث حلال، وإن كان نيئًا فإنه حرام.

ومن يرى في المنام في يده عقربًا وهي تلدغ الناس فإنه رجل يغتاب الخلق ويقول فيهم بما لا يليق.

ومن رأى أنه أكل لحم العقرب مشويًا فإنه يأكل من مال عدوه، وإن كان غير مطبوخ فإنه يستغيب الأعادي ومن رأى أن العقارب تخرج من فمه أو تدخل في قماشه فإنه يدل على وجود عدو في بيته وهو يقوم ويقعد معه. ومن رأى أن في لباسه عقربًا فإنه يدل على فساد من عدوه في دينه ومن رأى أن في قميصه عقربًا فإنه يدل على فساد مع عياله من عدو أو مع جارية.

تفسيرحلم لدغة العقرب في المنام

ومن رأى أنه قتل عقربًا فإنه يظفر بعدوه. ومن رأى عقربًا تضربه بزبانيتها من غير أن لدغه العقرب فى المنام يدل ذلك علي أن له سببًا مع إمرأة أو صبي فليتق الله ومن رأى شبه عقرب وليس بعقرب فإنه يظن في أحد عداوة وليس هو بعدو ومن رأى أنه أخذ عقربًا وطرحها على امرأة فإنه يرتكب منها فاحشة.

تفسير حلم العقرب في المنام للنابلسي

من رأى عقربًا في قميصه أو حانوته فإنه عدو وهم في معيشة وكسبه، وإن رآها على فراشه فإنه عدو وهم في أهله ومن رأى في بطنه عقارب فهم أعداؤه من عماله، وإن خرجت من دبره فهم أعداؤه من أحفاده أو عداوة تقع بينهم.

ومن يرى في المنام أنه أكل عقربًا نيئًا اغتاب فاسقًا، والعقرب يدل على رجل لا يعرف صديقه من عدوه. ومن رأى قتل عقرب في المنام فإنه يظفر بعدوه.

ومن رأى أن بيده عقربًا يلدغ الناس فإنه إنسان يغتاب الناس ويهيج بعضهم على بعض.

ومن رأى شبه العقرب وليس بعقرب فإنه رجل يظنه عدوًا له وليس بعدو، وشوكة العقرب لسان الرجل النمام.

تفسير حلم العقرب في البطن في المنام

ومن رأى في بطنه عقارب فهم أعداؤه من أقربائه فإن أكل لحم عقرب نيئا نال مالًا حرامًا من عدو نمام بسبب إرث أو غيره وشوكة العقرب لسان الرجل النمام والعقرب في الأصل عدو لا يحرز لبذاءة لسانه وجميع الحشرات المؤذية أعداء على قدر نكاياتها.

تفسير حلم العقرب في المنام لـ الظاهري

ورؤية الْعَقْرَب تؤول على أوجه عَدو ضَعِيف بِلَا دين مُضر بِلِسَانِهِ لداغ كثير الْمِنَّة لَا يفرق بَين الْعَدو وَالصديق. وَمن رأى فِي يَده عقربا وَهِي تلسع النَّاس فَإِنَّهُ رجل يستغيب الْخلق وَيَقُول فِيهَا بِمَا لَا يَلِيق.

وَمن رأى أَنه أكل لحم الْعَقْرَب مشويا فَإِنَّهُ يَأْكُل من مَال عدوه وَإِن كَانَ غير مطبوخ فَإِنَّهُ يستغيب الأعادي. وَمن رأى أَن العقارب تخرج من فَمه أَو تدخل فِي قماشه فَإِنَّهُ يدل على عَدو فِي بَيته وَهُوَ يقوم. وَمن رأى أَن فِي لِبَاسه عقربا فَإِنَّهُ يدل على فَسَاد من عدوه فِي دينه. وَمن رأى أَن فِي قَمِيصه عقربا فَإِنَّهُ يدل على فَسَاد مَعَ عِيَاله من عَدو أَو مَعَ جَارِيَة.

وَقَالَ الْكرْمَانِي لسع الْعَقْرَب يدل علي أَن عدوه يغتابه وَيحصل مِنْهُ مَكْرُوه.

وَمن رأى أَنه قتل عقربا فَإِنَّهُ يظفر بعدوه.

وَمن رأى عقربا تضرب بزبانها من غير لسلع فَإِنَّهُ يدل علي بِأَن لَهُ سَببا مَعَ امْرَأَة أَو صبي ومداخلة فليتق الله.

وَمن رأى شبه عقرب وَلَيْسَ بعقرب فَإِنَّهُ يظنّ فِي أحد عَدَاوَة وَلَيْسَ هُوَ بعدو.

وَقَالَ أَبُو سعيد الْوَاعِظ من رأى أَنه أَخذ عقربا وطرحها على امْرَأَة فَإِنَّهُ يرتكب مِنْهَا فَاحِشَة.

تفسير حلم العقرب في منام الرجل

رجل نمام وَهُوَ مسخ فَمن نازعه فَإِنَّهُ يُنَازع رجلا نماما وَمن أَخذ عقربا فِي مَنَامه والقاها على زَوجته فَإِنَّهُ يَأْتِيهَا فِي الدبر وَإِن رَمَاهَا على النَّاس فَإِنَّهُ رجل لوطي.

من رأى العقرب في السروال يدل ذلك علي أنه رجل فَاسق يداخل امْرَأَة من رَآهَا فِي سراويله وَمن أكل لحم عقرب مطبوخا فَإِنَّهُ ينَال مِيرَاثا وَإِن كَانَ نيئا اغتاب رجلا فَاسِقًا وَكَذَلِكَ كل حَيَوَان يُؤْكَل لَحْمه فِي الْمَنَام وَالْعَقْرَب رجل يظْهر مَا فِي قلبه لِسَانه والعقارب فِي الْبَطن أولاد أعداء ونزول الْعَقْرَب من الدبر ولد عَاق والله أعلم.