%4.9 نسبة عمالة الأطفال في مصر، والقانون وضع عقوبات استغلال الأطفال لا تقل عن 6 أشهر والمجلس القومي للأمومة يسعى لرصد انتهاك حقوقهم

تشغيل أو عمالة الأطفال، ظاهرة تشير إلى استغلال الأطفال في أي شكل من أشكال العمل بما يحرم ويعيق قدرتهم على الذهاب إلى المدرسة، وهو يعد إهدارًا لحق أساسي من حقوقهم الذي نصت عليها الاتفاقيات الدولية الخاصة بالطفل، بل ويؤثر تأثيرًا ضارًّا عقليًا أو جسديًا أو اجتماعيًا أو معنويًا.

الاتفاقية الدولية لعمالة الأطفال

استغلال البالغين للأطفال لارتكاب جرائم، يُعد جريمة وفق الاتفاقية الدولية لعمالة الأطفال التي تم إقرارها في 1999 بمنظمة العمل الدولية، ووفقًا لقانون الطفل المصري.

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مؤشرات عمالة الأطفال في مصر

كشف تقرير صادر عن الجهـاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض نسبة عمالة الأطفال في العمر (5 -17 سنة) الذين قاموا بأنشطة اقتصادية أو أعمال منزلية حيث سجلت 4.9% عام 2021 مقارنة بـ 7% في عام 2014.

وقالت المؤشرات إنه بمقارنة نسبة عمالة الأطفال بين الذكور والإناث اتضح أن نسبة عمالة الأطفال في الذكور هي الأعلى حيث بلغت 6.8% مقابل 2.8% للإناث عام 2021.

مشروع قانون العمل الجديد يواجه عمالة الأطفال بنصوص صارمة

يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذي بدأ مجلس النواب مناقشته بعقد جلسات استماع.



وتتضمن التشريع، وضع محظورات وضوابط خاصة بعمل الأطفال، حيث حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغ 15 عاما، مع جواز تدريبهم متى بلغوا 14 عاما، بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم" ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.



حظر عمل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا

كما حظر عمل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا، ومنع تشغيله من الساعة السابعة مساء حتى السابعة صباحا، ومنع على الأبوين أو متولى أمر الطفل بحسب الأحوال تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون.



كما منع القانون تشغيله من الساعة السابعة مساء حتى السابعة صباحا، لتنص المادة على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.



ويكون تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل.



ووضع التشريع تأكيد على صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل أو أكثر عدد من الالتزامات، وذلك في نص المادة "61 " من مشروع القانون كما اقرها مجلس الشيوخ:



على صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتى:

1-تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.



2-تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهـــة الإدارية المختصة.



3-إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

اتفاقية حقوق الطفل

كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أصدرت في عام ١٩٨٩ اتفاقية حقوق الطفل، التي عرفت الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره وأكدت على ضرورة السعي لحماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطرا أو يمثل إعاقة لتعليمه أو ضررا بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي، وأوجبت على الدول الأطراف فيها اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل هذه الحماية، وبشكل خاص وضع حد أدنى لسن الالتحاق بالعمل ونظام ملائم لساعات العمل وظروفه وفرض عقوبات مناسبة لضمان فعالية تطبيق هذه النصوص،

قانون الطفل

ونص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، وتعديلاته على عقوبات رادعة لمحرضي الأطفال على ارتكاب الجرائم، فنصت المادة (١١٦) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المساهمة الجنائية، يعاقب كل بالغ حرض طفلًا على ارتكاب جنحة أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأى وجه ولم يبلغ مقصده من ذلك بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.

عقوبات استغلال الأطفال

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا استعمل الجاني مع الطفل وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المسئولين عن تربيته أو ملاحظته أو كان مُسلمًا إليه بمقتضى القانون، أو كان خادما عند أي ممن تقدم ذكرهم.

وفي جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من طفل، ولو في أوقات مختلفة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات.

ويعاقب بالعقوبة المقررة للشروع في الجريمة المُحرض عليها، كل بالغ حرض طفلًا على ارتكاب جناية أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأي وجه ولم يبلغ مقصده من ذلك.

ونصت المادة (١١٦ مكرر) على أنه يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.

المؤشرات الإحصائية للأطفال في مصر وفقًا لإحصاءات الجهاز

وأشارت الإحصائيات الحديثة الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ان عدد الأطفال الأقل من 18 سنة وفقًا لإسقاطات السكان؛ فلقد حدث انخفاض طفيف في نسبة الأطفال أقل من 18 سنة من إجمالي السكان بين عامي (2022 و2023) حيث انخفضت النسبة من 38% إلى 37.7%.

بلغ عدد الأطفال في مصر 39.6 مليون طفل (20.3 مليون من الذكور بنسبة 51.3%، 19.3 مليون من الإناث بنسبة 48.7%) وذلك في منتصف 2023.

الأطفال في المدارس، فيتو

نسب التسرب من التعليم في المراحل التعليمية

بلغت نسب التسرب من التعليم في المرحلة الابتدائية عام (2020/2021) 0.20% مقارنة بـ 0.23% عام (2021/2022)، وترتفع نسب التسرب من التعليم في الذكور حيث بلغت 0.27% مقابل 0.18% للإناث.

ارتفعت نسبة التسرب من التعليم في المرحلة الإعدادية من 0.87% عام (2020/2021) لتسجل 1.73 عام (2021/2022)، وترتفع نسب التسرب من التعليم في الإناث حيث بلغت 1.87% مقابل 1.6% للذكور.

كثافة الفصول في مراحل التعليم

تمثل كثافة الفصل إحدى مؤشرات قياس جودة التعليم وقد بلغت كثافة الفصل في التعليم قبل الابتدائي العام تقريبا 30 تلميذ/فصل، وبلغت كثافة الفصل في التعليم الابتدائي العام 51 تلميذا/فصلا تقريبا. كما بلغت كثافة الفصل في التعليم الإعدادي العام 48 تلميذا/فصلا.

جهود الدولة لحماية ورعاية حقوق الطفل

تهتم الدولة بالأطفال بشكل كبير حيث يعتبر الطفل هو اللبنة الأساسية لبناء الأجيال المستقبلية ويتجلى هذا الدور من خلال القيام بالعديد من المبادرات والتي منها:

أطلقت وزارة الاتصالات، مبادرة أشبال مصر الرقمية في مايو 2022 من أجل إعداد جيل متميز من النشء قادر على استشراف آفاق جديدة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحقيق الرؤية الرقمية لمصر في مُواكبة علوم ومتطلبات سوق العمل المستقبلية.

تستهدف المبادرة تنمية المهارات التكنولوجية لعدد 3 آلاف طالب من المتفوقين بكافة المدارس المصرية في جميع المحافظات وذلك بالتعاون مع الجهات المتخصصة محليًا ودوليًا في العلوم التكنولوجية المختلفة لتغطية النواحي العلمية والتعليمية، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة لتنمية المهارات الشخصية والقيادية.

أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة المرحلة الثانية من مبادرة تمكين الطفل المصري، وذلك بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومنظمة اليونيسيف، والتي تهدف إلى إكساب الطفل المصري السلوكيات الإيجابية ومهارات الاجتماعية التي تمكنه من أن يكون مبادرا ومشاركا في حل مشاكل مجتمعة، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي" والتي ترعاها انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية.

ملف عمالة الأطفال ودور المجلس القومي للأمومة

يؤدي المجلس القومي للأمومة والطفولة دور مهم في ملف عمالة الأطفال من خلال خط نجدة الطفل 16000 والذي يمكن من خلاله الابلاغ عن اى انتهاكات تخص الأطفال منها عمالة الأطفال وانتهاك حقوق الطفل.

ويستهدف المجلس القومي للطفولة والأمومة إتاحة وجودة آليات لحماية الطفل على كافة المستويات المتمثلة في تفعيل "لجان حماية الطفل" على مستوى الجمهورية وأيضا إنفاذ حقوق الطفل الواردة بالدستور والتشريعات الوطنية، والاتفاقيات الدولية، والإقليمية.

كما يقوم المجلس بدور مهم وحيوى في الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الطفل والأم وكافة الممارسات التي تعرضهم للخطر " أمنيًا وصحيًا، وأخلاقيًا.