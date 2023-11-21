الإفتاء توضح حكم الجهاد ضد العدو المحتلّ في فلسطين

الجهاد ضد العدو المحتلّ المتعدي في فلسطين، ورد إلى دار الإفتاء سؤال يقول قضية القدس من القضايا التي تشغل بال العالم الإسلامي، فهل الجهاد والمقاومة هما السبيل الوحيد لتحرير الأرض العربية؟



حكم الجهاد ضد العدو المحتلّ المتعدي في فلسطين

ومن جانبها قالت دار الإفتاء إن الإسلام دين الرحمة والسماحة والعزة والكرامة وفي ذلك يقول الله تعالى لرسوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: 107] وقال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [المنافقون: 8].

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والأصل في الإسلام هو السلم والمسالمة لكل البشر لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ [البقرة: 208]، ولم يشرع الجهاد في الإسلام إلا لردّ عدوان المعتدين والدفاع عن الدعوة الإسلامية؛ خاصة إذا دخل الأعداء بلاد المسلمين، عملًا بقوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [البقرة: 190]. وقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: 194].

والجهاد في الإسلام مستمر طالما كان هناك عدوّ يحتلّ قطعة من بلاد المسلمين، ولكن الجهاد ليس قاصرًا على حمل السلاح وخوض المعارك فقط، وإنما قد يكون الجهاد بالكلمة أبلغ من الجهاد بالسيف خاصةً في هذا العصر الذي أصبحت فيه الدول تغزو بعضها إعلاميًّا وفكريًّا وسياسيًّا واجتماعيًّا، فأنواع الجهاد متعددة؛ ومنها: الجهاد بالنفس، والجهاد بالمال، والجهاد بالكلمة؛ فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه بعد رجوعه من إحدى الغزوات قال: «قَدِمْتُمْ خَيْرَ مَقْدَمٍ مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ» رواه البيهقي في "كتاب الزهد"، ممَّا يدل على أنَّ الجهاد له أنواع متعددة، وليس مقتصرًا على الجهاد بالسيف، وأنه ليس الوسيلة الوحيدة لردّ العدوان.

وعلى ذلك: فإنَّ الإسلام يحث المسلمين على أن يكونوا يقظين لكل ما يقوم به أعداء الإسلام من مكر وخديعة، وأن يكونوا مستعدين في كل وقت لرد عدوان المعتدين وألا يغفلوا عن إعداد القوة اللازمة لذلك؛ تحقيقًا لقوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ [الأنفال: 60]. والله هو الهادي إلى الحق والطريق المستقيم.

القدس قضية المسلمين، فيتو



فلسطين قضية المسلمين



وكشفت دار الإفتاء في فتوى سابقى أن الإسلام دين العزة والكرامة لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [المنافقون: 8]، وهو لا يرضى بالضيم، ولا يقبل الذلة والمهانة لأتباعه، وما قامت به إسرائيل منذ حرب سنة 1948م ضد الشعب الفلسطيني، وما تقوم به حتى الآن من احتلال للأراضي وطرد لأصحابها مخالف للشرائع السماوية، وللأعراف والقوانين الدولية، وإن القدس بلد عربية كانت مهبطًا للشرائع السماوية، وديننا الإسلامي يأمرنا بأن نحافظ عليها، وأن ندافع عن كل شبر فيها، وأن نعاون ونساعد سياسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا إخواننا الفلسطينيين بكل وسائل المساعدة المادية والمعنوية، والجهاد معهم لاسترجاع القدس إلى السيادة الإسلامية والعربية؛ تحقيقا للعدل الاجتماعي بين الناس؛ وأمنًا لدينهم ودنياهم؛ ودفعًا للظلم والغصب والعدوان عملًا بقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2]، وقوله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: 103].

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا» متفق عليه.

وإننا لنهيب بكل العرب والمسلمين وغيرهم أن يناصروا العدل، وأن يقفوا بجوار الحق لاسترجاعه لأصحابه وأهله، وأن يدعموا المفاوض الفلسطيني بكل الوسائل المشروعة لاسترداد أرضه وتقرير مصير دولته المغتصبة، وحقوق أمته العربية والإسلامية وشعبه في كل مكان حتى لا تكون هناك صراعات في المنطقة العربية والقدس الشريف، ويتحقق الأمن والأمان والسلام في الشرق الأوسط والعالم كله، وتتحقق مع ذلك التنمية البشرية والاقتصادية في منطقة الصراع، بما يعود على العالم في نهاية الأمر بالرخاء والاستقرار والسلام.