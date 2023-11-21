الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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محافظات

إنقاذ حياة طفلة ابتلعت "دبوس" بمستشفى الخارجة في الوادي الجديد

طب الوادي الجديد،
طب الوادي الجديد، ڤيتو

تمكن قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب جامعة الوادي الجديد، من إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر خمسة عشرة عامًا قامت بابتلاع دبوس حيث حضرت إلى طوارئ مستشفى الخارجة وتمكن الفريق باستخدام المنظار من استخراج الدبوس.

تكون الفريق من الدكتور حازم جمال نورالدين بقسم الأنف والأذن والحنجره والدكتور أشرف أخصائي التخدير بالمستشفى والدكتور محمود محمد علي مدرس مساعد بقسم الأشعه التشخيصية.

سلسلة من الندوات التثقيفية للتوعية بأعراض «حمى الضنك»
وعلي جانب آخر نظمت  كلية الطب بالجامعة، ندوة تثقيفية عن( حمى الضنك ) وذلك فى اطار اهتمام الجامعة بنشر الوعي حول مرض «حمى الضنك» من خلال؛ التعريف بأسبابه، وأعراضه والتدابير الوقائية لتجنب انتشاره، والسيطرة عليه، يأتي ذلك بعد ظهور زيادة واضحة في معدلات الإصابة بحمى الضنك في جميع أنحاء العالم، خلال العقد الأخير، إذ يعد هذا المرض أحد الأمراض الفيروسية؛ التي تتنقل إلى الإنسان من خلال لدغات البعوض الحامل للفيروس، مما يشكل تهديدًا كبيرًا للمجتمع خاصة فى المناطق الحارة التى يزداد بها انتشار الحشرات وخاصة البعوض.

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وقال الدكتور محمد خلف وكيل كليه الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية أن الجامعة تحرص على عقد سلسلة من  الندوات التثقيفية التى تسهم فى توعية الأفراد بالأمراض التى تشكل خطورة على حياتهم، وذلك يأتى انطلاقًا من مسئوليتها الإجتماعية تجاه المجتمع.

فيما قدم  الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعه للشؤون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كليه الطب والساده الوكلاء وأعضاء هيئه  التدريس والعلاقات العامه والاعلام بكليه الطب جامعه الوادى الجديد، التهنئة إلى  الدكتور. غاده محمد سيد عبد العال المدرس  بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية  بكليه الطب جامعه الوادى الجديد لمنح سيادتها اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد بذات القسم والكلية بالجامعه تخصص الكيمياء الإكلينيكية.

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