أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في قنا

تشهد محافظة قنا اليوم، استقرارا في أسعار اللحوم بشوادر ومحلات الجزارة على مستوى المدن ومراكز المحافظة، وفقا للتعاملات اليومية في منافذ البيع.

أسعار اللحوم في المنافذ

وتراوحت اللحوم البلدي ما بين 240 جنيها إلى 300 جنيه بمحلات الجزارة، وبلغ اللحم المفروم 200 جنيه للكيلو، ووصل كيلو اللحم الضأن والماعز إلى 250 جنيها، والكبدة البلدي 320 جنيها.

أسعار اللحوم في قنا

سجل سعر لحم الكندوز بين 300 إلى 330 جنيها للكيلو.

بلغ سعر الكندوز الكبير، من 220 إلى 300 جنيه للكيلو.

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سجلت كيلو الكندوز الصغير بين 220 إلى 350 جنيها.

يترواح سعر كيلو اللحم المفروم العادي من 300 إلى 330 جنيهًا.

أسعار اللحوم البلدية الطازجة نحو 280 جنيها.

سعر اللحوم الكندوز يتراوح ما بين 280 و345 جنيهًا.

سعر كيلو اللحوم الجاموسى يتراوح ما بين 280 و340 جنيها.

سعر كيلو اللحوم الضأن يتراوح ما بين 310 و380 جنيها.

سعر كيلو اللحوم الجملى يتراوح ما بين 215 و220 جنيها.

سعر كيلو اللحم المفروم يتراوح ما بين 280 و290 جنيها.

أسعار الكبدة اليوم

تراوحت الكبدة البلدي بين 270 و280 جنيهًا

والكبدة الضأن بين 250 و280 جنيهًا.

والكلاوي والقلب 200 جنيه للكيلو، والسجق البلدي 220 جنيها.

سجل سعر كيلو الكبدة، من 300 إلى 330 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر كيلو الكبدة الجملي إلى 340 جنيها.

أسعار اللحوم في منافذ الجيش

أسعار اللحوم البرازيلي بمنافذ الجيش:180 جنيها

أسعار اللحوم الهندي في المحلات: 210 جنيهات

أسعار البتلو البلدي: 380 إلى 450 جنيها للكيلو

أسعار الريش الضاني: 380-420 جنيها

أسعار المفروم البلدي: 240 جنيها إلى 300 للكيلو

أسعار السجق البلدي: 300 جنيه.

أسعار السجق المستورد:110 جنيهات للكيلو

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

يتراوح سعر اللحوم في منافذ وزارة الزراعة مابين 200 لـ 250 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحوم المجمدة البرزيلي ما بين 90 لـ 100 جنيه.

يتراوح سعر اللحوم البلدي الكندوز ما بين 200 لـ 270 جنيهًا.

يتراوح سعر اللحم الضأن ما بين 240 لـ 280 جنيهًا.

يتراوح سعر اللحم المفروم ما بين 150 لـ 170 جنيهًا.

سعر كيلو الكبدة المستوردة المجمدة بـ 140 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم الجملي بـ 180 جنيهًا.

مناشئ جديدة لاستيراد اللحوم

وتدرس وزارة التموين طرح أعلاف المواشي الفترة المقبلة على البورصة السلعية لينعكس على أسعار اللحوم.