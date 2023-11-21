الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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حوادث

استمرار حبس عاطلين بتهمة النصب على 17 مواطنا في منشأة القناطر

حبس المتهمين، فيتو
حبس المتهمين، فيتو

أمر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، باستمرار حبس عاطلين بتهمة النصب على 17 مواطنا بحجة توفير تأشيرات الحج والعمرة في منشأة القناطر، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 وكشفت التحقيقات أن المتهمين “عاطلين”  نصبا واستوليا على 100 ألف جنيه من 17 مواطنا وأخذوا منهم أموالا، بحجة توفير تأشيرات الحج والعمرة في منشأة القناطر، إلا أنهم لم يحققوا ذلك.

 

القبض على المتهمين بالنصب على المواطنين

 وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغ وتحديد المتهمين وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهما إلى ديوان المركز، وبمواجهتهما اعترفا بالاستيلاء على مبالغ تخطت الـ100 ألف جنيه من 17 مواطنا بقصد توفير تأشيرات الحج والعمرة إلا أنهما تأخرا في الإجراءات.

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 وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

 

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الجيزة منشأة القناطر اخبار الحوادث

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