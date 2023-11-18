حبس المتهمين بسرقة كابلات كهربائية في بولاق الدكرور

أمرت نيابة جنوب الجيزة، بحبس عاملين "لهما معلومات جنائية" متهمين بسرقة عدد من الكابلات الكهربائية خاصة ببرج إحدى الشركات في بولاق الدكرور، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

القبض على عاملين متهمين بسرقة كابلات كهربائية



كان قسم شرطة بولاق الدكرور، تلقى بلاغا من مسئول عن شركة خاصة يفيد بسرقة كابلات كهربائية من برج خاص بالشركة بدائرة القسم.

وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاملين "لهما معلومات جنائية مسجلة"، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين،

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اعترف المتهمين بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية" مالك مخزن خردة مقيم بدائرة القسم، أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بشراء المسروقات المستولى عليها، وأرشد عنها بالمخزن الخاص به.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.