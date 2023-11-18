السبت 18 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

حبس المتهمين بسرقة كابلات كهربائية في بولاق الدكرور

حبس المتهمين، فيتو
حبس المتهمين، فيتو

أمرت نيابة جنوب الجيزة، بحبس عاملين "لهما معلومات جنائية" متهمين بسرقة عدد من الكابلات الكهربائية خاصة ببرج إحدى الشركات في بولاق الدكرور، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

 

القبض على عاملين متهمين بسرقة كابلات كهربائية


كان قسم شرطة بولاق الدكرور، تلقى  بلاغا من مسئول عن شركة خاصة يفيد بسرقة كابلات كهربائية من برج خاص بالشركة بدائرة القسم.

 

وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاملين "لهما معلومات جنائية مسجلة"، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين، 

Advertisements

 

 اعترف المتهمين بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية" مالك مخزن خردة مقيم بدائرة القسم، أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بشراء المسروقات المستولى عليها، وأرشد عنها بالمخزن الخاص به.


وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

قسم شرطة بولاق الدكرور الجيزة نيابة جنوب الجيزة أمن الجيزة

مواد متعلقة

حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة شخص والشروع في قتله ببولاق الدكرور

حبس موظفين استوليا على 5 ملايين جنيه من إحدى شركات الحكومة بالقاهرة

الأكثر قراءة

ليفربول يحسم موقفه من رحيل محمد صلاح في الشتاء

كتائب القسام تفجر قوة إسرائيلية بعبوة ناسفة في كمين محكم

كتائب القسام تفجر مفاجأة صادمة بشأن مصير الأسرى الإسرائيليين

فيتوريا: مباراة منتخب مصر أمام سيراليون صعبة ولكننا جئنا لتحقيق الفوز

جدول مباريات الأهلي بعد نهاية التوقف الدولي

تدمير 17 آلية، أبو عبيدة يكشف خسائر جيش الاحتلال خلال 24 ساعة

مظاهرات حاشدة في إسرائيل تطالب بوقف الحرب على غزة وإعادة الأسرى

ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات المسائية

Advertisements

منوعات

المزيد

حفل فنى جديد لفرقة الانشاد الديني على مسرح الجمهورية غدا

أول تحرك من ليفربول بعد عودة والد نجمه المختطف

أرباحه المتوقعة 100 مليون دولار، شاب يتحول من عامل نجارة إلى مليونير

بعد وفاة صديقه، سائق شاحنة ينجح في إنقاذ سيدة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر ساندوتش دومتي جنيهين

على مدار 48 ساعة، استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

ارتفاع سعر طن المكرونة الشعبي لـ 16 ألفا و800 جنيه

ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

منها الجريء والمثير للجدل.. أعمال فنية نقطة تحول في مسيرة منى زكي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بخلاف العشرة المعروفين، صحابة بشرهم الرسول بالجنة تعرف عليهم

تفسير حلم الأكل مع الميت في المنام وعلاقته بالابتعاد عن المعاصي

أدعية لفلسطين وأهلها بالنصر والتمكين

المزيد
الجريدة الرسمية