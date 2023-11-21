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محافظات

أسعار التوابل اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في قنا

اسعار التوابل،فيتو
اسعار التوابل،فيتو

 تواصل أسعار التوابل، اليوم بمحال العطارة والأسواق استقرارها في محافظة قنا، وفقا للعرض والطلب والمستجدات اليومية.

وترصد فيتو في التقرير التالي أسعار التوابل والبقوليات في الهايبرات، حيث تعتبر التوابل والبقوليات من أساسيات المطبخ التي تحتاج إليها كل سيدة.

أسعار التوابل 

الفلفل الأسود بلغ سعره للكيلو 165 إلى 285 جنيها.

والكمون بلغ سعره من 185 إلى 305 جنيهات.

جوز الطيب حصى وزن 100 جرام 100 جنيه.
جوز الطيب مطحون بـ 95 جنيها.
حبهان ناعم وزن 100 جرام 100 جنيها.

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ملح ليمون وزن 100 جرام 15 جنيها.

خردل حب هندي 100 جرام 10 جنيهات.
قرنفل حصى 100 جرام  75 جنيها.
بيكربونات الصوديوم 100 جرام 7 جنيهات.
ينسون نجمة وزن 100 جرام 75 جنيها.
ملح هيمالايا وزن 100 جرام 66 جنيها
ينسون وزن 100 جرام 29 جنيها.
حبة البركة وزن 100 جرام 12 جنيها.
شمر وزن 100 جرام 13 جنيها.

كراوية وزن 100 جرام 13 جنيها.

سمسم أبيض وزن  100 جرام 27 جنيها.
سوداني محمص وزن  100 جرام 25 جنيها.
سمسم محمص وزن 100 جرام 28 جنيها.
بردقوش وزن  100 جرام 62 جنيها.
ريحان  وزن 100 جرام 10 جنيهات.

قرفة مطحونة وزن 100 جرام 25 جنيها.
شوفان وزن 100 جرام 10 جنيهات.
كاكاو بودرة وزن 100 جرام 35 جنيها.
جنزبيل مطحون وزن 100 جرام 22 جنيها.

مرمرية وزن 100 جرام 14 جنيها.
قرنفل مطحون 100 جرام 75 جنيها. 
مغات 100 جرام 19 جنيها.
بذور الكتان 100 جرام 8 جنيهات.
حبوب الشيا 100 جرام 25 جنيها

سعر العدس

عدس أصفر ربع كيلو 22 جنيها.
بليلة كيلو 45 جنيها.
لوبيا كيلو 80 جنيها.
عدس بجبة كيلو 58 جنيها.
رز بسمتي سايب كيلو 40 إلى 75 جنيها.
ذرة فشار ربع كيلو 22 جنيها.
كيلو حمص 145 جنيها.
ربع كيلو كمون 90 جنيها.
كزبرة حصي 100 جرام 12 جنيهات.
لوري ناعم 100 جرام 20 جنيها.
بصل مجفف 100 جرام 15 جنيها.
كزبرة مطحونة 100 جرام 12 جنيها.
سماق وزن 100 جرام 26 جنيها.
فلفل أبيض حصى وزن 100 جرام 40 جنيها.
فلفل أبيض مطحون وزن 100 جرام 40 جنيها.

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اسعار التوابل الفلفل الاسود اليوم الثلاثاء بذور الكتان قنا محافظة قنا

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