الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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محافظات

صرف صحي الإسكندرية تنظم قافلة خدمية بحي العجمي

الإسكندرية،فيتو
الإسكندرية،فيتو

نظمت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية على مدار يومين قافلة مائية سكانية وخدمية بالتعاون مع رئاسة حي العجمي وبمشاركة مختلف الجهات التنفيذية بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه "كل نقطة بتفرق" والتي اطلقتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات الدينية الأزهر والكنيسة، بهدف رفع الوعى المائى، ونشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها.

وأعلن اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية عن ختام فعاليات القافلة بمنطقة الدخيلة الشمعدان بالعجمي والتي تستمر علي مدار يومين الأحد والإثنين 19-20 نوفمبر 2023.

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وأوضح "نافع" أن القافلة المائية تقدم ندوات توعية عن ترشيد أستهلاك المياه  وكذلك الخدمات التي تقدمها شركة الصرف الصحي بالإسكندرية ودورها المجتمعي في رفع الوعي المائي للحفاظ علي المياه وشبكات الصرف الصحي والمشروعات التي تتبناها الدولة لرفع مستوي حياة المواطنين وغرس ثقافة المشاركة والمسئولية، بخلاف استقبال القافلة المائية لشكاوي المواطنين لحلها علي الفور، وورش تعليم صناعة الصابون والسباكة الخفيفة للسيدات، وأكد علي تواجد فرق الصيانة ومعدات الشركة لحل اى مشاكل فورا.

وأشار إلي أن القافلة المائية تقام بالتعاون مع مختلف الجهات التنفيذية وتقدم خدمات طبية كشف وعلاج مجاني كما تضم لجنة حماية الطفولة بحي العجمي لبحث مشاكل التخاطب وتعديل السلوك للأطفال، وعمل بطاقات رقم قومي مجانا، ومركز إرشاد وتوجيه لبرنامج تكافل وكرامة وامتحانات تحديد مستوي لفتح فصول محو الأمية.

وأشاد بمشاركات الجهات التنفيذية بمحافظة الإسكندرية من حي العجمي والجمعية الشرعية بالدخيلة والمجلس القومي للمرأة ومديرية التموين وإدارة أوقاف العجمي، مؤكدًا علي تعاون مختلف الجهات لخدمة المواطن السكندري.

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الاسكندرية الصرف الصحي بالإسكندرية اللواء محمود نافع

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