مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أفريقيا لكأس العالم ويورو 2024 والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة بمختلف ملاعب ودوريات العالم، وأبرزها مباراة إثيوبيا أمام بوركينافاسو في مجموعة منتخب مصر بتصفيات المونديال، وأيضا مباراة اليونان ضد فرنسا فى تصفيات أمم أوروبا يورو 2024، فضلا عن مواجهة منتخب الشباب أمام نظيره المغربي في بطولة سمال أفريقيا.
وتستعرض فيتور في السطور التالية مواعيد مباريات اليوم في مختلف المنافسات القارية حول العالم
مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026
ليسوتو × بنين - الساعة 3 مساءا - قناة SSc SPORT
رواندا × جنوب أفريقيا - الساعة 3 مساءا - قناة SSc SPORT
إيسواتيني × كاب فيردي - الساعة 3 مساءا - قناة SSc SPORT
الصومال × أوغندا - الساعة 3 مساءا - قناة SSc SPORT
بوتسوانا × غينيا - الساعة 3 مساءا - قناة SSc SPORT
مالاوي × تونس - الساعة 3 مساءا - الوطنية التونسية 1
إثيوبيا × بوركينافاسو - الساعة 9 مساءا - قناة SSc SPORT
مورشيوس × أنجولا - الساعة 6 مساءا - قناة SSc SPORT
جنوب السودان × موريتانيا - الساعة 6 مساءا - قناة SSc SPORT
توجو × السنغال - الساعة 6 مساءا - قناة SSc SPORT
ليبيا × الكاميرون - الساعة 6 مساءا - قناة SSc SPORT
ساو تومي × ناميبيا - الساعة 6 مساءا
جزر القمر × غانا - الساعة 6 مساءا - قناة SSc SPORT
تنزانيا × المغرب - الساعة 9 مساءا - قناة المغربية الرياضية
النيجر × زامبيا - الساعة 9 مساءا - SSc SPORT
مواعيد مباريات اليوم في بطولة شمال أفريقيا تحت 20 سنة
منتخب مصر × المغرب - الساعة 3 عصرا - قناة Ontime sports 2
تونس × ليبيا - الساعة 3 مساءا
مواعيد مباريات اليوم في تصفيات يورو 2024
اليونان × فرنسا - الساعة 9:45 مساءا - قناة بى ان سبورت 1HD
جبل طارق × هولندا - الساعة 9:45 مساءا - قناة بى ان سبورت 2 HD
كرواتيا - أرمينيا - الساعة 9:45 مساءا - قناة بى ان سبورت 8 HD
ويلز × تركيا - الساعة 9:45 مساءا - قناة بى ان سبورت 4 HD
رومانيا × سويسرا - الساعة 9:45 مساءا - قناة بى ان سبورت 5 HD
أندورا × الكيان الصهيوني - الساعة 9:45 مساءا
كوسوفو × بيلاروسيا - الساعة 9:45 مساءا - بى ان سبورت 6 HD
مواعيد مباريات اليوم في دوري القسم الثاني أ (دوري المحترفين)
المصرية للإتصالات × بترول أسيوط - الساعة 2:30 مساءا - Ontime sports 2
النجوم × وادي دجلة - الساعة 2:30 مساءا
دكرنس × طنطا - الساعة 2:30 مساءا
جمهورية شبين × راية الرياضي - الساعة 2:30 مساء
مكادي × القناة - الساعة 5 مساءا - قناة Ontime sports 2
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