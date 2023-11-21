الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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محافظات

علاج 137 حالة في قافلة بيطرية لكلية الطب البيطري جامعة الوادي الجديد

قافلة بيطرية، فيتو
قافلة بيطرية، فيتو

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة الوادي الجديد، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة، قافلة بيطرية، وذلك ضمن سلسلة القوافل البيطرية المجانية التي تنفذها الجامعة بقرى المحافظة الأكثر احتياجًا، ضمن مبادرة حياة كريمة، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد الدكتور وليد سنوسي عميد كلية الطب البيطري، أن إدارة الجامعة وضعت خطة  للمساهمة في البرنامج الرئاسي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" من خلال إطلاق عدد من القواقل البيطرية.

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وقال الدكتور مصطفى محمود إن الجامعة تحرص على تنفيذ هذه القوافل بصفة دورية، وذلك في إطار الدور المحوري الذي تلعبه الجامعة لخدمة المجتمع.

وأضاف عميد كلية الطب البيطري أن القافلة ضمت فرق علاجية في مختلف التخصصات الإكلينيكية (الجراحة البيطرية – الولادة وأمراض نقص الخصوبة – الأمراض الباطنة والأمراض المعدية – أمراض الدواجن).

كما أدت القافلة دور وقائي للحيوانات من خلال مكافحة الطفيليات الخارجية عن طريق الرش بالمبيدات الحشرية والطفيليات الداخلية بتجريع مضادات الديدان لكل الحالات، بجانب إجراء عدد من العمليات الجراحية من قبل الأساتذة المتخصصين،  وعلاج حالات العقم وتأخر الولادات.

يذكر أن القافلة قامت بعلاج الحالات الآتية
٥ حالات جراحة
١٠٠ حالة دواجن
٢ حالة تناسليات
١٠ حالة باطنة 
 ٢٠ حالة ضد الطفيليات الداخلية.

كما أجرى فريق الإرشاد بإدارة الخارجة البيطرية بعمل إرشاد حقلي للمواطنين ومربي الثروة الحيوانية وتوزيع الكتيبات والمنشورات الإرشادية عن أهمية التحصينات الوقائية لحماية الثروة الحيوانية وخطورة الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

تأتي القافلة برعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وإشراف الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وليد سنوسي عميد كلية الطب البيطري بجامعة الوادي الجديد، وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وطلاب من الفرقتين الرابعة والخامسة بالكلية، وبالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة.
 

 

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