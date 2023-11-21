سهير البابلي، حكاية غول المسرح مع تجربة الغناء، وقصة أزواجها الـ 5 وسر اعتزالها الفن

سهير البابلي، ممثلة مسرحية قديرة، غول المسرح المصري وناظرة مدرسة الكوميديا، قدمت معظم أفلامها على خشبة المسرح القومي، اتجهت في نهاية الخمسينيات إلى السينما لكنها لم تتعد الأدوار الثانوية إلا في ثلاثة أفلام فقط من أشهر أدوارها سوسكة في مسرحية العالمة باشا، وأبلة عفت في مدرسة المشاغبين، وبكيزة هانم في مسلسل بكيزة وزغلول، رحلت في مثل هذا اليوم 21 نوفمبر 2021.



ولدت سهير حلمي إبراهيم البابلي الشهيرة بـ سهير البابلي عام 1937، في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، لكنها نشأت في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، مسقط رأس العائلة، وكان والدها معلم رياضيات وناظر مدرسة ثانوية، ظهرت موهبتها منذ صغرها بتقليد الفنانين.

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الدراسة بمعهد التمثيل

وبتشجيع من والدها التحقت سهير البابلي بالمعهد العالي للفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، وتتلمذت على يد أستاذها بالمعهد عبد الرحيم الزرقاني وحمدي غيث ونبيل الألفي، لتبدأ مسيرتها فور التخرج عام 1957 فقدمت 12 مسرحية وحوالي 40 فيلمًا و15 مسلسلًا.

سهير البابلي بعد الحجاب، فيتو

وبدأت الفنانة سهير البابلي أولى خطواتها الفنية بالمسرح مع المخرج فتوح نشاطي إليه وساعدها على الانضمام الى المسرح القومي فقدمت عددًا من المسرحيات بدأتها بـ"شمشون وجليلة، سليمان الحلبي، على الرصيف، العالمة باشا، الدخول بالملابس الرسمية، نرجس، عطية الإرهابية، نص أنا ونص انت"، إلا أن مسرحية “مدرسة المشاغبين” التي قامت ببطولتها عام 1973 كانت محطة فارقة في حياتها، ثم كان دورها في مسرحية “ريا وسكينة”، حيث شاركت الفنانة الكبيرة شادية في بطولتها بعد أن اختارها المخرج حسين كمال لدور سكينة، واستمر عرضها أكثر من ثلاث سنوات.

البداية كانت مع اغراء

اتجهت سهير البابلي إلى السينما لكنها لم تحظَ بنفس القدر من النجومية والشهرة التي حققتها في المسرح بالرغم من انها قدمت الكوميديا والتراجيديا في وقت واحد، وكانت البداية نهاية الخمسينات في فيلم "إغراء"، وشاركت سهير البابلي بعده في عدد كبير من الأفلام منها: لن أعود، المرأة المجهولة، ساحر النساء، حياة امرأة، يوم من عمري، أنا ومراتي، الحلوة عزيزة، نهر الحب، جناب السفير، أميرة حبي أنا، وغيرها، أما البطولة فلم تحققها إلا في ثلاثة أفلام منها استقالة عالمة ذرة.

كما تألقت سهير البابلي في مجال الدراما فقدمت مسلسلات: ليلة عسل، استقالة عالمة ذرة، الشاهد الوحيد، توالت الأحداث عاصفة، عم حمزة، بكيزة وزغلول مع صديقتها إسعاد يونس وغيرها.

سهير البابلي في ريا وسكينة، فيتو

دخلت سهير البابلي عالم الغناء في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، عندما طرحت ألبومًا غنائيًا بعنوان "سي السيد" عام 1987، بعدما نصحتها المطربة والفنانة الراحلة شادية بذلك، وضم سبع أغنيات هي" سي السيد - أهلًا - استراحة - هيجننوني - أهي دي الناس - الدنيا كدة - حب الزمن، وشارك في التأليف والتلحين كل من: بهجت قمر وحسن أبو السعود وسمير الطائر وخالد الأمير ومختار السيد، وشاركها في الغناء الممثل الكوميدي أحمد بدير الذي قدم معها أغنية «سي السيد» التي حملت اسم الألبوم.

خمس زيجات وابنة واحدة

تزوَّجت سهير البابلي من 5 رجال، الأول في حياتها هو محمود الناقوري، الذي أنجبت منه ابنتها الوحيدة نيفين، وعندما خيّرها بين التفرغ لرعاية ابنتها أو الفن، فضلت الفن، وعلى إثر ذلك حدث الانفصال.

الزواج الثاني كان من الفنان منير مراد، شقيق الفنانة ليلى مراد، والذي أحبها بشدة، وأشهر إسلامه من أجلها لأنه كان من أصول يهودية.

وكشفت سهير البابلي أسباب انفصالها عن منير مراد في عدد من حواراتها الصحفية قبل رحيلها قائلة: "مصر عندما تزوجت منير مراد، كانت جنة يعيش فيها كل الجنسيات وكل الأديان ولم ينشغل أحد باختلاف الآخرين عنه، قبول الآخر كان خلقا عاما والتسامح كان سلوكا، ومنير مراد كان محبوبا لأن أخته ليلى مراد، فلم يتعامل معه أو معها أي إنسان على اعتبارهما أغرابًا أو يهودًا هم وغيرهم كانوا فقط مصريين ولهم مكانة وحب كبير في قلوب الناس".

وواصلت سهير البابلي حديثها عن هذه التجربة قائلة: "كان فارق السن كبيرًا، كما كان غيورًا جدًّا، وكان يعشق المغامرات النسائية وسامحته مرارا على الخيانة وتدخلت ليلى مراد كثيرًا، إلى أن وصلنا لطريق مسدود ولم أستطع الاستمرار".

بعد الانفصال عن منير مراد، تزوّجت سهير البابلي مرة ثالثة من تاجر المجوهرات أشرف السرجاني، وبعد أن توفي تزوجت من رجل الأعمال محمود غنيم، كما تزوجت من الفنان أحمد خليل، وانفصلت عنه بعد عامين، حيث دبت الخلافات بينهما بسبب شهرتها الواسعة، بينما كان "خليل" يتحسس طريق الشهرة.

اعتزال وارتداء الحجاب

اعتزلت سهير البابلي التمثيل، عام 1997 أثناء تقديمها مسرحية "عطية الإرهابية" بعد لقائها الشيخ محمد متولي الشعراوي الذي نصحها باعتزال الفن وارتداء الحجاب، الأمر الذي كشفت الفنانة الراحلة حقيقته كاملة في حديث تليفزيوني سابق لها، وأنه جاءتها الفكرة بعد ارتداء ابنتها الحجاب واتجاهها إلى حفظ ودراسة القرآن، لكنه وافق على أن تمثل أدوارًا هادفة لا تخرجها عن دينها ووقارها وهي محجبة، إلا أنها اكتفت بتجربة تلفزيونية وحيدة بعد الاعتزال هي مسلسل "قلب حبيبة" عام 2005 لتعتزل الفن نهائيًّا وتكتفي بحضور الدروس الدينية.