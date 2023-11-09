أحمد خليل، حكايات عطا المراكبي في السينما والتليفزيون والخليج

أحمد خليل، فنان قدير اشتهر بشخصية عطا المراكبي، صاحب أعمال خالدة تصل إلى 20 فيلما ومائتي مسلسلا، برغم عمله بالتمثيل إلا أنه عاش حياة هادئة بعيدا عن صخب المجتمع الفني، مبدع في أعماله، معتز بشخصيته، له بصمة فنية في المسرح والسينما والدراما وهو صاحب سمعة طيبة، مقولته الشهيرة " لن اعتز إلا على فراش الموت ".



في مثل هذا اليوم 9 نوفمبر عام 2021 رحل الفنان القدير أحمد خليل، وهو من مواليد عام 1941، بقرية بلقاس الصغيرة والقريبة من مدينة المنصورة، وأحب التمثيل منذ الصغر، ولكنه واجه صعوبات بالغة في دخول الوسط الفني، إذ عارضته أسرته ورفض والده الفكرة، لأنه كان يتمنى له العمل مهندسا.

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بداية التحاقه بالفن

واسمه بالكامل أحمد محمد خليل إبراهيم، ولم يمتثل لرغبة والده ودرس التمثيل بالمعهد العالي للسينما وتخرج منه عام 1965، وحصل على المركز الأول وعين معيدًا بالمعهد قبل أن يشارك في العديد من المسرحيات في مسرح الجيب أبرزها: ياطالع الشجرة، ياسين وبهية، وحب تحت الحراسة، ياسين وبهية، خادم سيدين وغيرها.

الفنان أحمد خليل

وذات مرة قرر والده أن يشاهد نجله وهو على خشبة المسرح، وعندما رأى إعجاب الجمهور بأدائه، شعر بالسعادة وقرر دعمه وتشجيعه.

حديث الصباح والمساء

أهتم الفنان أحمد خليل بالدراما ومن أشهر أعماله حديث الصباح والمساء، هوانم جاردن سيتي، الشك، ورقة التوت، رمانة الميزان، نهاية القصة، حكاوي طرح البحر، الفجالة، خيط حرير، الوجه الآخر، الفتوة، رسايل، كأنه إمبارح، أهل الهوى، ملك روحى، زمن عماد الدين، شرف فتح الباب، محمود المصرى، الركين، ألف سلامة سليمان الحلبى، قصة الأمس، وكان آخر مسلسلاته " إلا أنا " الذي شاركته البطولة ميرفت أمين.

الفنان أحمد خليل

أما في السينما فقدم أحمد خليل حوالي 20 فيلمًا من بينها؛ إعدام برئ، كتيبة الإعدام، وزهور برية، 3 وجوه للحب، هدى ومعالى الوزير، الأراجوز، فخ الجواسيس، القتل اللذيذ، كوكب الشرق، ناصر 56، امرأة فوق القمة، المومياء وغيرها، أيضًا قدم بعض السهرات التلفزيونية، مثل؛ بعيدا عن الحب، والنور والنار.. ومن المسلسلات الإذاعية: سيرة وميسرة، ولسان العصفور.

العمل الفنى بدول الخليج

وفي السبعينيات وفي الفترة التي شهدت فيها مصر أحداثًا سياسية صعبة أدت إلى ركود في السينما المصرية خاصة بعد هزيمة يونيو 1967، وهو الأمر الذي دفع عددًا كبيرًا من النجوم إلى السفر للخارج، فسافر أحمد خليل إلى الخليج وابتعد عن العمل في السينما المصرية وشارك في عدد متميز من الأعمال منها سليمان الحلبي بدور "الجنرال الفرنسي كليبر" وحقق بين جمهور الخليج، نجومية رائعة وانتشارا كبيرا. وعاد بقوة للعمل في الأعمال الدرامية من خلال الدراما الخليجية.

عطا المراكبى

في نهاية التسعينيات عاد الفنان أحمد خليل لمصر، وشارك في بطولة عدد كبير من الأعمال الدرامية الناجحة كان أبرزها مسلسل "حديث الصباح والمساء" الذي قدم خلاله أول أدواره التي لا ينساها الجمهور له وهو شخصية "عطا المراكبي" صاحب المشاعر الرومانسية، والمسلسل من تأليف نجيب محفوظ وإخراج أحمد صقر، وشارك في بطولته ليلى علوي وخالد النبوي.



حرص الفنان القدير أحمد خليل حرص طوال مشواره الفنى على ألا تحتوى أعماله على مشاهد عنف وبلطجة، أو ألفاظ خارجة عن الأخلاق الكريمة وكان دائما يقول: أن الضمير المهنى للفنان وللإنسان بصفة عامة وإحساسه هو الذي يتحكم في سلوك الفنان وأدائه وأن الله هو الرقيب على أعماله، ولذلك فالضمير المهنى هو خير ميزان يستطيع به أن يقدم الصالح والجيد طوال حياته، ولذلك لم أقدم فى حياتى عملًا فنيًا أخجل منه أو تخجل منه زوجتى وبناتى، وراض تماما ًعن كل ما قدمته.

الفنان أحمد خليل وقصة زواجه من سهير البابلى ،فيتو

جمعت الفنان أحمد خليل قصة حب كبيرة بالفنانة الراحلة سهير البابلى في بداية حياته الفنية، وعن هذا الزواج يقول: تزوجت سهير البابلي في لحظة، حيث تقابلنا خلال تصويرنا إحدى السهرات التلفزيونية، ففي البداية تعاملت معي بحدة وأنا لم أقبل هذا فنشبت مشادة بيننا، لكن الخناقة انتهت بالزواج مع انتهاء تصويرنا للعمل، لكن انفصلنا بعد عامين توقف كلانا عن التمثيل خلالهما، فأنا كنت ممثلا صغيرا وهي كانت نجمة كبيرة، وهذه القصة لم أستطع قبولها، فكنت دائمًا أريد أن أشعرها بأنني الرجل، وهذا كان خطأي، فأنا كنت شخص “وحش جدًا وماكنتش بضحك.. زواج الفنان والفنانة يوجد به العديد من الصعوبات، وأنا فلاح ولي خطوط حمراء كثيرة جدًا، وسهير البابلي سيدة عظيمة، لكن كان من المستحيل استمرار العلاقة وانفصلنا ونحن أصدقاء جدًا”.

الزواج الثانى والأخير

أما الزيجة الثانية للفنان أحمد خليل والتي استمرت حتى رحيله فهى من سيدة ألمانية، التي كانت في زيارة لمصر في ضيافة شقيق الفنان أحمد خليل وعرضت والدته عليه الزواج منها لكنه وقع في حبها.

عاش حياة هادئة

وكانت قصة الحب الثانية للفنان أحمد خليل قوية بالرغم من اختلاف الديانات إلا أنهما قررا الزواج، وقام الفنان أحمد خليل بإهداء زوجته مصحف مترجم من الأزهر الشريف، وبعد أيام قليلة أعلنت زوجته الألمانية اعتناقها للإسلام داخل مشيخة الأزهر، وأنجب منها ابنته الوحيدة، وعقب إتمام الزواج، كان يضع شرطًا على أسرته بضرورة عدم تعليم زوجته اللغة العربية حتى تستمر الحياة بينهما بشكل هادئ، إلا أنه تفاجأ بعد انشغاله في تصوير أحد الأعمال الفنية التي أدى بطولتها بأن زوجته باتت تتحدث العربية وتعشق الحياة في مصر.

ليلى علوى وحب عطا المراكبي

اقترب أحمد خليل من الفنانة ليلى علوى أثناء تصوير مسلسل " حديث الصباح والمساء" عن قصة نجيب محفوظ، كما جمعت علاقة حب واحترام من نوع خاص، وقال خليل عنها إنها (أحلى من رأت عيناه)، مشيرًا إلى أنه يحب ليلى علوى كثيرا ويقدرها، ويحترم أداءها وسلوكها أثناء العمل، وطريقة تعاملها في البلاتوه لدرجة إنها كانت تنهى تصوير المشاهد قبل الثامنة حتى تمكنى من اللحاق بأوردر آخر كنت متعاقد عليه وحتى لا تسبب لى أزمة، وهى دى النجومية والرقى في التعامل.

حكايتى مع الزمان

جاءت آخر أعمال الفنان أحمد خليل في حكاية "حكايتي مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" في موسمه الثاني، ولكن توفي الفنان قبل أن يستكمل دوره ليرحل عن عالمنا في 9 نوفمبر 2021 متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، لينضم إلى قائمة الممثلين المصريين الذين رحلوا بسبب جائحة كورونا مثل سمير غانم ودلال عبدالعزيز ورجاء الجداوي، تاركًا أعمالا مازالت قريبة إلى قلوب الجماهير.

