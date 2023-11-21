وكيل صحة بني سويف يتابع انتظام تقديم الخدمة الطبية بمستشفى التأمين الصحي

تفقد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وعددًا من قيادات مديرية الصحة بالمحافظة، سير العمل وانتظام تقديم الخدمة الطبية مستشفى التأمين الصحي ببني سويف، وذلك استمرارًا لمتابعة تقديم الخدمة الصحية بمستشفيات المحافظة.

وكيل وزارة الصحة بتفقد مستشفى التأمين الصحي ببني سويف، فيتو

وكيل وزارة الصحة ببني سويف

ورافق وكيل وزارة الصحة ببني سويف خلال جولته التفقدية كل من: الدكتور محمد فؤاد الجبالي، مدير الطب العلاجي، والدكتور محمود عمر، مدير إدارة المستشفيات والطوارئ، وعدد من مديري الإدارات الفنية، مثل الصيدلة ومكافحة العدوى والجودة والمعامل والصيانة والتخطيط والتفتيش المالي والإداري والأسنان، وفريق الطب العلاجي.

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وكان في استقبالهم الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير فرع هيئة التأمين الصحي ببني سويف، والدكتورة نرمين محمد نجيب، مدير مستشفى التأمين الصحي ببني سويف، والدكتور محمود حسين، مدير الخدمات الطبية بالمستشفى.

وكيل وزارة الصحة بتفقد مستشفى التأمين الصحي ببني سويف، فيتو

التأمين الصحي ببني سويف

وخلال الزيارة تفقد فريق مديرية الصحة جميع أقسام المستشفى، بما في ذلك الاستقبال وغرفة الـCPR، والحضانات، والعناية المركزة، ومركز الغسيل الكلوي، وقسم الأشعة، وقسم العلاج الكيميائي والمطبخ. قام الدكتور وكيل الوزارة بالاطمئنان على حالة المرضى، واستمع إليهم، وتأكد من توفر الخدمات الطبية المقدمة لهم. وأشاد بالجهد المبذول من قبل الطاقم الطبي.

وكيل وزارة الصحة بتفقد مستشفى التأمين الصحي ببني سويف، فيتو

مستشفى التأمين الصحي ببني سويف

تم أيضًا زيارة قسم علاج الأورام بالمستشفى، حيث أشاد وكيل الوزارة بالخدمة المقدمة للمرضى. كما قام بالمرور على جهاز الأشعة المقطعية الحديث واطمأن على كفاءته في العمل بالمستشفى، مُثْنِيًا على الخدمة الطبية الجيدة التي يقدمونها لصالح المرضى.