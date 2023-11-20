منتخب إنجلترا يتعادل مع مقدونيا الشمالية 1/1 في ختام تصفيات يورو 2024

تعادل منتخب إنجلترا مع مضيفه منتخب مقدونيا الشمالية بنتيجة 1/1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين، على ملعب تودور برويسكي، ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات يورو 2024.

سجل اللاعب إينيس بردهي هدف منتخب مقدونيا الشمالية في الدقيقة 41، تعادل هاري كين هدف منتخب إنجلترا في الدقيقة 57.

وكان منتخب إنجلترا قد حسم صعوده إلى كأس أمم أوروبا - يورو 2024، متصدرا للمجموعة، ويتنافس منتخبي إيطاليا وأوكرانيا على البطاقة الثانية للصعود إلى اليورو.

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منتخب إنجلترا يفوز علي مالطة

وواصل منتخب إنجلترا انتصاراته في تصفيات "يورو 2024"، بفوز سهل على ضيفه منتخب مالطا (2-0) مساء الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من المجموعة الثالثة.

وأحرز المالطي إنريكو بيبي هدف تقدم الإنجليز بالخطأ في مرماه بالدقيقة الثامنة، وأضاف هاري كين الهدف الثاني 75.