الدرندلي يتحدث عن خلافات وائل رياض مع المدرب العام لمنتخب الشباب

منتخب الشباب، كشف خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، حقيقة وجود خلافات بين وائل رياض المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، وعلاء عبده المدرب العام للفريق، خلال مباريات الفراعنة الصغار في بطولة شمال أفريقيا المقام حاليا في تونس.

وقال خالد الدرندلي: سمعنا عن وجود خلافات بين وائل رياض وعلاء عبده المدرب العام لـمنتخب الشباب، ولكن عدت اليوم فقط من ليبيريا مع المنتخب الوطني، ولم يتسن لنا التأكد من صحة هذه الخلافات، والساعات المقبلة سنتواصل مع الثاني للتأكد من صحة هذه المعلومات، وحسم هذا الملف وإغلاقه تماما.

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وعن خسارة منتخب الشباب أمس الأحد أمام تونس برباعية، علق الدرندلي بأنه كان يتمنى أن يحقق الفريق نتائج أفضل، قائلًا: دعنا لا ننسَ أن الفريق عمره لم يتجاوز الشهر، وما زال أمامنا وقت طويل قبل الحكم على المدير الفني للفريق وائل رياض، ويجب أن يحصل على فرصته كاملة.

موعد مباراة منتخب الشباب أمام المغرب

ويلتقي منتخب الشباب نظيره منتخب المغرب غدا الثلاثاء، على ملعب الكرم بالعاصمة التونسية، وتنطلق أحداثها في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة وتنقلها شبكة قنوات أون سبورت على الهواء مباشرة.

خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، فيتو

منتخب مصر يخسر أمام تونس برباعية

تعرض منتخب مصر للشباب مواليد 2005 لخسارة كبيرة أمام نظيره المنتخب التونسي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أريانة، الأحد الماضي، ضمن مواجهات بطولة شمال أفريقيا للشباب تحت 20 سنة المقامة حاليا في تونس.

وسيطر منتخب تونس على مجريات الأمور طولا وعرضا طوال أحداث الشوط الأول، وسط حالة التوهان بين لاعبي منتخب مصر، وتوالت الأهداف على مرمى الفراعنة، وأهدر المنتخب التونسي عددا من الفرص المؤكدة كانت كفيلة بزيادة الغلة التهديفية لهزيمة قياسية.

وتحسن أداء منتخب مصر نسبيا في الشوط الثاني وحاول تضييق الفارق، ونجح بالفعل في تسجيل هدفين في الدقيقتين 81 و93 من عمر اللقاء.

في المقابل، استمر المنتخب التونسي في أدائه الهجومي والدفاعي المتوازن، وأضاع لاعبوه فرص بالجملة كانت كفيلة بإنزال هزيمة قياسية على منتخب الشباب المصري، لولا تألق الحارس عبد المنعم كامل الذي يعتبر نجم المباراة الأول بلا منازع.

منتخب الشباب يتعادل مع ليبيا

وافتتح منتخب الشباب مشواره في بطولة شمال إفريقيا بالتعادل مع منتخب ليبيا بهدف لمثله، وفي المباراة الثانية نجح الفراعنة الصغار في تحقيق الفوز على نظيره منتخب الجزائر بنتيجة 3 - صفر.

تونس في صدارة الترتيب

ويحتل منتخب تونس صدارة ترتيب البطولة برصيد 9 نقاط بعدما حقق الفوز في ثلاث مباريات له بالبطولة على حساب منتخبات الجزائر والمغرب ومصر، وفي المقابل يتواجد منتخب مصر في المركز الثالث بترتيب منتخبات البطولة برصيد 4 نقاط حصدها الفراعنة بعد الفوز على الجزائر والتعادل أمام ليبيا.

منتخب الشباب يختتم استعداداته لمواجهة الجزائر، فيتو

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب

ويضم الجهاز الفني لـمنتخب الشباب كلا من، وائل رياض مديرا فنيا، علاء عبده مدربا عاما، رامي عادل مدربا مساعدا، أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى، الدكتور قاسم قدري مخطط أحمال، عادل محفوظ مديرا إداريا، كريم فهمي محلل أداء، الدكتور هاجد هاني طبيبا، الدكتور محمد محروس للعلاج الطبيعي، خالد خفاجة مدلك، عبد العزيز محمد مسئول المهمات.

22 لاعبا في قائمة منتخب الشباب

وضمت قائمة منتخب الشباب المصري في بطولة شمال أفريقيا التي أعلنها وائل رياض 22 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر - أحمد وهبة - أحمد جابر.

الدفاع: معتز محمد - أحمد عابدين - حسام عوض الله - محمد سمير - محمد سمير - يوسف عبدالحفيظ - حسن أبو المعاطي - مهاب سامي.

الوسط: مروان محمود - أحمد خالد كاباكا - فارس خالد - محمد السيد - هادي عامر - كريم حامد - محمد عبدالله - عمرو خالد - عمر خضر.

الهجوم: مهند محمد - كريم سعيد - محمد زعلوك.