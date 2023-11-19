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رياضة

منتخب الشباب يسقط برباعية أمام تونس في بطولة شمال أفريقيا

منتخب الشباب يخسر
منتخب الشباب يخسر أمام تونس بالأربعة، فيتو

منتخب الشباب، تعرض منتخب مصر للشباب مواليد 2005 لخسارة كبيرة أمام نظيره المنتخب التونسي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أريانة، ضمن مواجهات بطولة شمال أفريقيا للشباب تحت 20 سنة المقامة حاليا في تونس.

وسيطر منتخب تونس على مجريات الأمور طولا وعرضا طوال أحداث الشوط الأول، وسط حالة التوهان بين لاعبي منتخب مصر، وتوالت الأهداف على مرمى الفراعنة، وأهدر المنتخب التونسي عددا من الفرص المؤكدة كانت كفيلة بزيادة الغلة التهديفية لهزيمة قياسية.

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وتحسن أداء منتخب مصر نسبيا في الشوط الثاني وحاول تضييق الفارق، ونجح بالفعل في تسجيل هدفين في الدقيقتين 81 و93 من عمر اللقاء.

في المقابل، استمر المنتخب التونسي في أدائه الهجومي والدفاعي المتوازن، وأضاع لاعبوه فرص بالجملة كانت كفيلة بإنزال هزيمة قياسية على منتخب الشباب المصري، لولا تألق الحارس عبد المنعم كامل الذي يعتبر نجم المباراة الأول بلا منازع. 

تشكيل شباب مصر أمام تونس

وأعلن وائل رياض المدير الفني لـ منتخب الشباب مواليد 2005، تشكيل الفراعنة أمام  نظيره التونسي في مباراته الثالثة ببطولة شمال أفريقيا، بملعب مدينة أريانة في تونس.

وضم تشكيل منتخب الشباب: عبد المنعم تامر، معتز محمد، حسام عوض، حسن أبو المعاطي، أحمد خالد كباكا، يوسف السيد، عبد الرحمن خالد، عمر خضر، محمد عبد الله، محمد السيد، محمد زعلوك.

تشكيل منتخب مصر أمام الجزائر، فيتو

وافتتح منتخب الشباب مشواره في بطولة شمال إفريقيا بالتعادل مع منتخب ليبيا بهدف لمثله، وفي المباراة الثانية نجح الفراعنة الصغار في تحقيق الفوز على نظيره منتخب الجزائر بنتيجة 3 - صفر. 

تونس في صدارة الترتيب

ويحتل منتخب تونس صدارة ترتيب البطولة برصيد 6 نقاط بعدما حقق الفوز في أول مباراتين له بالبطولة على حساب منتخبي الجزائر والمغرب، وفي المقابل يتواجد منتخب مصر في المركز الثالث بترتيب منتخبات البطولة برصيد 4 نقاط حصدها الفراعنة بعد الفوز على الجزائر والتعادل أمام ليبيا.

وحقق منتخب مصر للشباب مواليد 2005 بقيادة وائل رياض الفوز على الجزائر بنتيجة 3-0 في الجولة الثانية ببطولة شمال أفريقيا الودية، المقامة حاليا في تونس.

أحداث مباراة شباب مصر أمام الجزائر

وسيطر المنتخب المصري على أغلب فترات الشوط الأول، وكان الأفضل والأكثر تهديدا لمرمى الجزائر، وترجم محاولاته الهجومية بهدف التقدم في الشوط الأول.

وأجرى وائل رياض بعد التغييرات على تشكيلة منتخب مصر منحته الأفضلية في الشوط الثاني، وحاصر منتخب الجزائر في نصف ملعبه خاصة في النصف الثاني من هذا الشوط، ونجح بالفعل في زيادة غلته التهديفية إلى ثلاثة أهداف دون مقابل.

منتخب الشباب يختتم استعداداته لمواجهة الجزائر، فيتو

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب

ويضم الجهاز الفني لـمنتخب الشباب كلا من، وائل رياض مديرا فنيا، علاء عبده مدربا عاما، رامي عادل مدربا مساعدا، أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى، الدكتور قاسم قدري مخطط أحمال، عادل محفوظ مديرا اداريا، كريم فهمي محلل أداء , الدكتور هاجد هاني طبيبا، الدكتور محمد محروس للعلاج الطبيعي، خالد خفاجة مدلك، عبد العزيز محمد مسئول المهمات.

22 لاعبا في قائمة منتخب الشباب 

وضمت قائمة منتخب الشباب المصري في بطولة شمال أفريقيا التي أعلنها وائل رياض 22 لاعبًا هم: 

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر - أحمد وهبة - أحمد جابر.

الدفاع: معتز محمد - أحمد عابدين - حسام عوض الله - محمد سمير - محمد سمير - يوسف عبدالحفيظ - حسن أبو المعاطي - مهاب سامي.

الوسط: مروان محمود - أحمد خالد كاباكا - فارس خالد - محمد السيد - هادي عامر - كريم حامد - محمد عبدالله - عمرو خالد - عمر خضر.

الهجوم: مهند محمد - كريم سعيد - محمد زعلوك.

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