رياضة البحيرة تنظم عدة فعاليات ثقافية بمشروعات "بديل العشوائيات" بمراكز الشباب (صور)

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة - إدارة البرلمان والتعليم المدني ندوة بعنوان "حب الوطن وتعزيز الشعور بالهوية المصرية"، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات التثقيفية التي تستهدف الشباب والفتيات في المنطقة وذلك بالأمس بمنطقة الكسارة برشيد.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وبهدف تحقيق حياة كريمة لأهالي مشروعات "بديل العشوائيات" ورفع مستوى الوعي الثقافي، وذلك في سياق توجه الدولة نحو تفعيل وتكثيف الأنشطة الموجهة للمجتمعات الجديدة بمناطق بديل العشوائيات لعمل نقلة نوعية تناسب النقلة المكانية على مستوى الوعي وممارسة الفنون والرياضة.

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فعاليات ثقافية بمشروعات "بديل العشوائيات" بالبحيرة، فيتو

فعاليات ثقافية بمشروعات "بديل العشوائيات" بالبحيرة، فيتو

فعاليات ثقافية بمشروعات "بديل العشوائيات" بالبحيرة، فيتو

وبدأت الندوة بتعريف حب الوطن وأهميته في تعزيز الانتماء والولاء للوطن والعناصر الثقافية والتاريخية والاجتماعية التي تشكل الهوية المصرية ودور المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية والحكومية والمجتمع المدني في تعزيز الهوية المصرية ونشر ثقافة حب الوطن.

وأيضًا الفن والأدب والثقافة التي تعبر عن الهوية المصرية والقيم والمبادئ التي تعزز الشعور بالهوية المصرية، مثل الوفاء والعدل والكرامة والتضحية والانتماء الوطني.

بالإضافة الى التركيز على دور الشباب في تعزيز الهوية المصرية وتعبيرهم عن حب الوطن من خلال المشاركة الفعّالة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وطرح أمثلة وتجارب ناجحة لأفراد ومجتمعات تعززت بها الهوية المصرية وزادت روح الوطنية والانتماء.



وتأتي هذه الفعاليات ضمن جهود شاملة لتحسين الظروف المعيشية والاجتماعية والثقافية لأهالي مشروعات "بديل العشوائيات" في منطقةالكسارة برشيد. ومن المتوقع أن تستمر هذه الفعاليات والندوات في المستقبل لتعزيز الوعي الثقافي وتمكين الشباب والفتيات في المنطقة وتوفير فرص لتطويرهم وتحقيق حياة كريمة.

وأكد إبراهيم خضر، وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، أن القضاء على المناطق العشوائية بالبحيرة، والتي شكلت واحدة من التحديات الكبرى التي نجحت الدولة فيها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي قدمت نموذجًا مميزًا وتجربة فريدة تدرس بالعالم في مجال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات.



فعاليات ثقافية بمشروعات "بديل العشوائيات" بالبحيرة، فيتو

فعاليات ثقافية بمشروعات "بديل العشوائيات" بالبحيرة، فيتو

فعاليات ثقافية بمشروعات "بديل العشوائيات" بالبحيرة، فيتو

وأوضح أن الدولة تحرص على توفير الرعاية الكاملة لسكان تلك المناطق التي أقامتها كسكن بديل للمناطق غير المخططة، مشيرًا إلى وجود متابعة دورية لكافة مشروعات الإسكان بديل العشوائيات التي أقامتها الدولة، من أجل المواطنين لضمان استمرارية الحفاظ عليها وإشعارهم بأنهم أبناؤنا وجزء من مستقبل الجمهورية الجديدة.

وأوضح أن الفعاليات التي سيتم تنفيذها بالمناطق بديلة العشوائيات بمنطقة الكسارة برشيد ستشمل العديد من الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضة وأيضًا التدريبية الحرفية وريادة الأعمال.

والجدير بالذكر ان جميع الفعاليات والأنشطة التي تنفذها المديرية تأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة وتوجيهات إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة.