الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

رياضة البحيرة تنظم عدة فعاليات ثقافية بمشروعات "بديل العشوائيات" بمراكز الشباب (صور)

فعاليات ثقافية بمشروعات
فعاليات ثقافية بمشروعات "بديل العشوائيات" بالبحيرة، فيتو

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة - إدارة البرلمان والتعليم المدني ندوة بعنوان "حب الوطن وتعزيز الشعور بالهوية المصرية"، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات التثقيفية التي تستهدف الشباب والفتيات في المنطقة وذلك بالأمس بمنطقة الكسارة برشيد.

 

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وبهدف تحقيق حياة كريمة لأهالي مشروعات "بديل العشوائيات" ورفع مستوى الوعي الثقافي، وذلك في سياق توجه الدولة نحو تفعيل وتكثيف الأنشطة الموجهة للمجتمعات الجديدة بمناطق بديل العشوائيات لعمل نقلة نوعية تناسب النقلة المكانية على مستوى الوعي وممارسة الفنون والرياضة.

Advertisements

 

فعاليات ثقافية بمشروعات "بديل العشوائيات" بالبحيرة، فيتو 
فعاليات ثقافية بمشروعات "بديل العشوائيات" بالبحيرة، فيتو 
فعاليات ثقافية بمشروعات "بديل العشوائيات" بالبحيرة، فيتو 

وبدأت الندوة بتعريف حب الوطن وأهميته في تعزيز الانتماء والولاء للوطن والعناصر الثقافية والتاريخية والاجتماعية التي تشكل الهوية المصرية ودور المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية والحكومية والمجتمع المدني في تعزيز الهوية المصرية ونشر ثقافة حب الوطن.

 

وأيضًا الفن والأدب والثقافة التي تعبر عن الهوية المصرية والقيم والمبادئ التي تعزز الشعور بالهوية المصرية، مثل الوفاء والعدل والكرامة والتضحية والانتماء الوطني.

بالإضافة الى التركيز على دور الشباب في تعزيز الهوية المصرية وتعبيرهم عن حب الوطن من خلال المشاركة الفعّالة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وطرح أمثلة وتجارب ناجحة لأفراد ومجتمعات تعززت بها الهوية المصرية وزادت روح الوطنية والانتماء.
 

وتأتي هذه الفعاليات ضمن جهود شاملة لتحسين الظروف المعيشية والاجتماعية والثقافية لأهالي مشروعات "بديل العشوائيات" في منطقةالكسارة برشيد. ومن المتوقع أن تستمر هذه الفعاليات والندوات في المستقبل لتعزيز الوعي الثقافي وتمكين الشباب والفتيات في المنطقة وتوفير فرص لتطويرهم وتحقيق حياة كريمة.

 

وأكد إبراهيم خضر، وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، أن القضاء على المناطق العشوائية بالبحيرة، والتي شكلت واحدة من التحديات الكبرى التي نجحت الدولة فيها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي قدمت نموذجًا مميزًا وتجربة فريدة تدرس بالعالم في مجال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات.
 

فعاليات ثقافية بمشروعات "بديل العشوائيات" بالبحيرة، فيتو 
فعاليات ثقافية بمشروعات "بديل العشوائيات" بالبحيرة، فيتو 
فعاليات ثقافية بمشروعات "بديل العشوائيات" بالبحيرة، فيتو 

وأوضح أن الدولة تحرص على توفير الرعاية الكاملة لسكان تلك المناطق التي أقامتها كسكن بديل للمناطق غير المخططة، مشيرًا إلى وجود متابعة دورية لكافة مشروعات الإسكان بديل العشوائيات التي أقامتها الدولة، من أجل المواطنين لضمان استمرارية الحفاظ عليها وإشعارهم بأنهم أبناؤنا وجزء من  مستقبل الجمهورية الجديدة.

وأوضح أن الفعاليات التي سيتم تنفيذها بالمناطق بديلة العشوائيات بمنطقة الكسارة برشيد ستشمل العديد من الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضة وأيضًا التدريبية الحرفية وريادة الأعمال.

والجدير بالذكر ان جميع الفعاليات والأنشطة التي تنفذها المديرية تأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة وتوجيهات إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة.

txt

ثقافة البحيرة تنظم العرض المسرحي "أكتوبر الذهبي" على مسرح قصر ثقافة دمنهور (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

رياضة البحيرة مديرية الشباب والرياضة المشروعات بديل العشوائيات رشيد البحيرة

مواد متعلقة

استمرار أنشطة أندية السكان بمراكز شباب محافظة البحيرة (صور)

أشهرهم الكلاماتا والتفاحي الأخضر، أنواع وأسعار الزيتون في محافظة البحيرة (فيديو)

استمرار القوافل الدينية بمراكز شباب محافظة البحيرة (صور)

محافظة البحيرة تطلق قافلتين سكانية وطبية (صور)

الأكثر قراءة

الخطيب يضع شروط إقالة «كولر».. أزمة جديدة تواجه موديست فى الأهلى.. ومخطط كهربا للهروب من أزمة الغرامة.. كواليس تراجع نجوم الأهلى عن إصدار بيان دعم خالد بيبو

هل تصل مياه سد النهضة إلى مصر بعد التخزين الخامس؟ خبير يجيب وفقا للتصميم الهندسي

حماس: أي اتفاق نتوصل إليه سيكون وفق شروط المقاومة ومصر وقطر سيعلنان التفاصيل

إذا كنت ترغب فى قرض شخصي، هل يمكن التقدم الى جهاز تنمية المشروعات؟

أخلاقيات الصحابة في الأزمات.. الجامع الأزهر يعقد ملتقى شبهات وردود، اليوم

اليوم، قمة استثنائية لـ"بريكس" حول غزة بمشاركة بوتين والأمين العام للأمم المتحدة

حمادة صدقي: مستغرب من استبعاد رمضان صبحي من منتخب مصر

إسماعيل هنية: حماس سلمت ردها لقطر والوسطاء بشأن الصفقة ونقترب من التوصل لاتفاق الهدنة

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم توقعات الأبراج الثلاثاء 21-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الثلاثاء 21-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

مزاد يبدأ من 8 ملايين يورو على قمصان ميسي في كأس العالم 2022

وفاة 500 حالة كل أسبوع، الكوليرا تحصد الأهالي في زيمبابوي

المزيد

خدمات

المزيد

إذا كنت ترغب فى قرض شخصي، هل يمكن التقدم الى جهاز تنمية المشروعات؟

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 20-11-2023 في ختام التعاملات

زيادة أسعار المعدن الأصفر اليوم، الجنيه الذهب يتخطى حاجز الـ 22 ألف جنيه

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 20-11-2023

المزيد

انفوجراف

مصر تتقدم 4 مراكز في مؤشر حقوق الطفل 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 21 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 21 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 21 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية