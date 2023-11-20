الإثنين 20 نوفمبر 2023
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محافظات

ثقافة البحيرة تنظم العرض المسرحي "أكتوبر الذهبي" على مسرح قصر ثقافة دمنهور (صور)

العرض المسرحي أكتوبر
العرض المسرحي "أكتوبر الذهبي" على مسرح دمنهور، فيتو

نظم قصر ثقافة دمنهور العرض المسرحي "أكتوبر الذهبي" على مسرح قصر الثقافة ضمن احتفالات وزارة الثقافة باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر بحضور  أمجد البنا - المستشار العسكري للمحافظة ومحمد مصطفى البسيوني- مدير عام فرع ثقافة البحيرة وعددا من قيادات مديرية الأمن بالبحيرة.

العرض المسرحي" أكتوبر الذهبي" على مسرح قصر ثقافة دمنهور، فيتو 
العرض المسرحي" أكتوبر الذهبي" على مسرح قصر ثقافة دمنهور، فيتو 
العرض المسرحي" أكتوبر الذهبي" على مسرح قصر ثقافة دمنهور، فيتو 
العرض المسرحي" أكتوبر الذهبي" على مسرح قصر ثقافة دمنهور، فيتو 


 

وهي مسرحية وطنية من إنتاج مسرح القاهرة للعرائس وتأتي ضمن عروض مسرح المواجهة والتجوال - البيت الفني للمسرح.


ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة واستمرارا للفعاليات والحفلات الفنية التي ينظمها فرع ثقافة البحيرة بالمجان لمواطني المحافظة.

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العرض المسرحي" أكتوبر الذهبي" على مسرح قصر ثقافة دمنهور، فيتو 
العرض المسرحي "أكتوبر الذهبي" على مسرح قصر ثقافة دمنهور، فيتو 
العرض المسرحي" أكتوبر الذهبي" على مسرح قصر ثقافة دمنهور، فيتو 

 

العرض المسرحي" أكتوبر الذهبي" علي مسرح قصر ثقافة دمنهور، فيتو 
العرض المسرحي" أكتوبر الذهبي"علي مسرح قصر ثقافة دمنهور، فيتو 

 

 

وفي إطار منفصل، نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة بالأمس اللقاء الثالث من  فعاليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية بعنوان "شارك (الكلمة كلمتك)" في مركز شباب مدينة إدكو التابع لإدارة شباب إدكو.


 

حيث تهدف الحملة إلى تعزيز مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية القادمة وتشجيعهم على المشاركة السياسية الإيجابية، كما تشمل الحملة سلسلة من اللقاءات الحوارية على مستوى الجمهورية بعدد 162 لقاء بعدد كبير من مراكز شباب الجمهورية.


 

كما سيتم تنظيم اللقاء الرابع في مركز شباب قرية زاوية أبو شوشة بالدلنجات بتاريخ 26 نوفمبر 2023، ويشمل إدارة شباب الدلنجات وكوم حمادة وبدر، واللقاء الخامس، فسيقام في مركز شباب قرية الناصر بأبي المطامير بتاريخ 28 نوفمبر 2023، ويشمل إدارة شباب أبو المطامير وحوش عيسى ووادي النطرون، وأيضا اللقاء السادس في قاعة مديرية الشباب والرياضة بدمنهور بتاريخ 30 نوفمبر 2023، ويشمل إدارة شباب دمنهور وأبو حمص وكفر الدوار.

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ثقافة البحيرة فرع ثقافة البحيرة دمنهور قصر ثقافة دمنهور نائب محافظ البحيرة

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