استكمال فعاليات الدورة التدريبية للعاملين بالمبادرات الرئاسية بمديرية الصحة بالبحيرة (صور)
قامت مديرية الصحة بمحافظة البحيرة اليوم باستكمال فعاليات الدورة التدريبية لعدد 773 متدربا من العاملين بالمبادرات الرئاسية بالإدارات الصحية التابعة لمديرية الصحة بالمحافظة، حيث يتم التدريب على أعمال مبادرة الاعتلال الكلوى، الأم والجنين، صحة المرأة، السمعيات، وأيضا يتم التدريب على أساسيات العمل وجودة تقديم الخدمة للجمهور، وتسجيل البيانات.
ويأتي ذلك فى إطار اهتمام الدولة بتطوير المنظومة الصحية وتدريب كافة الفرق الطبية بمختلف تخصصاتها، للارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطن، والوصول بالمنظومة الصحية لتقديم أفضل أداء ينال رضا المواطن المصرى، وفى ضوء متابعة أعمال مبادرات السيد الرئيس 100 مليون صحة، وبناءً على تعليمات هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة.
وتقام الدورة تحت إشراف الطبيبة إيمان عمارة المنسق العام للمبادرات الرئاسية بالمديرية، وكان ذلك بحضور عدد من المشرفين على عمل المبادرات بالمديرية والإدارات الصحية والعاملين بالمبادرات بالوحدات الصحية.
وقد انطلقت فعاليات الدورة الأحد وتستكمل يومي الأربعاء والخميس القادمين بقاعة التدريب بالمديرية وقاعة نقابة الصيادلة وقاعة الإدارة الصحية بمدينة دمنهور.
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