الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

مصر تتقدم 4 مراكز في مؤشر حقوق الطفل 2023 (إنفوجراف)

مؤشر حقوق الطفل،
مؤشر حقوق الطفل، فيتو

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف جديدا تحت عنوان (مصر تتقدم 4 مراكز في مؤشر حقوق الطفل 2023).

وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقدم ترتيب مصر 4 مراكز في مؤشر حقوق الطفل الصادر عن مؤسسة "kidsrights" في عام 2023، حيث حصلت على المركز الـ 34 من بين 193 دولة، مقارنة بالمركز 38 من بين 185 دولة في عام 2022.

 ويأتي هذا التقدم نتيجة للجهود التي تبذلها الحكومة لرعاية وحماية الأطفال، من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التي تستهدف تحسين رفاه الأطفال في جميع المجالات.

 

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وأضاف المركز أن هذا المؤشر العالمي السنوي، يُعَدُّ الوحيد الذي يصنف الدول وفقًا لالتزامها باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل (١٩٨٩)، ويهدف إلى تحفيز الامتثال لحقوق الطفل في جميع أنحاء العالم، بالاعتماد على خمسة مؤشرات فرعية، هي "الحق في الحياة"، "والحق في الصحة"، "والحق في التعليم"، "والحق في الحماية"، "والبيئة التمكينية لحقوق الطفل".


وقد جاءت السويد في المركز الأول عالميًّا، تلتها كل من فنلندا، وأيسلندا، ولوكسمبورج، وألمانيا بينما جاءت كل من تشاد وجنوب السودان، وأفغانستان، في المراكز الأخيرة على التوالي.

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