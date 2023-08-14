الإثنين 14 أغسطس 2023
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أخبار مصر

صادر عام ٢٠٢٣ عن مؤسسة kidsrights

معلومات الوزراء: مصر في المرتبة 34 عالميًا في مؤشر حقوق الطفل

حقوق الطفل، فيتو
حقوق الطفل، فيتو

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، موقف مصر وترتيبها في مؤشر حقوق الطفل الصادر عام ٢٠٢٣ عن مؤسسة “kidsrights”، والذي أظهر تقدم ترتيب مصر ٤ مراكز حيث حصلت على المركز الـ ٣٤ من بين ١٩٣ دولة عام ٢٠٢٣، مقارنة بالمركز ٣٨ من بين ١٨٥ دولة عام ٢٠٢٢، كما حصلت على المركز الرابع عربيًّا خلال عام ٢٠٢٣.


يأتي ذلك في إطار اهتمام مركز المعلومات برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية العالمية التي تهم الشأن المصري أو تتناوله.

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وأضاف المركز أن هذا المؤشر العالمي السنوي، يُعَدُّ الوحيد الذي يصنف الدول وفقًا لالتزامها باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل (١٩٨٩)، ويهدف إلى تحفيز الامتثال لحقوق الطفل في جميع أنحاء العالم، بالاعتماد على خمسة مؤشرات فرعية، هي "الحق في الحياة"، "والحق في الصحة"، "والحق في التعليم"، "والحق في الحماية"، "والبيئة التمكينية لحقوق الطفل".


وقد جاءت السويد في المركز الأول عالميًّا، تلتها كل من فنلندا، وأيسلندا، ولوكسمبورج، وألمانيا بينما جاءت كل من تشاد وجنوب السودان، وأفغانستان، في المراكز الأخيرة على التوالي.

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