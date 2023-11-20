الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

منتخب مدغشقر يضرب تشاد بثلاثية في تصفيات كأس العالم 2026

منتخب مدغشقر، فيتو
منتخب مدغشقر، فيتو

حقق منتخب مدغشقر فوزا كبيرا على مضيفه منتخب تشاد بنتيجة 0/3، في المباراة التي جرت مساء اليوم الإثنين، على الملعب الشرفي بوجدة، في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

سجل رومان ميتانيير هدف منتخب مدغشقر الأول في شباك منتخب تشاد في الدقيقة 10، وأضاف نجيفا راكوتوهاريمالالا الهدف الثاني في الدقيقة 84، وسجل لويك لابوسين الهدف الثالث في الدقيقة 90.

ويحقق منتخب مدغشقر بذلك فوزه الأول في تصفيات كأس العالم 2026، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام منتخب غانا بنتيجة 0/1.

فوز غينيا بيساو على جيبوتي في مجموعة مصر 

فاز منتخب غينيا بيساو على نظيره جيبوتي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

Advertisements

وسجل هدف غينيا بيساو اللاعب ماورو تيكيسيرا في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول.

وبهذا الفوز رفع منتخب غينيا بيساو رصيده للنقطة الرابعة في المركز الثاني بالمجموعة الأولى التي يتصدرها المنتخب الوطني برصيد 6 نقاط، بينما يظل منتخب جيبوتي بدون نقاط في المركز الأخير.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 

1- مصر  6 نقاط

2- غينيا بيساو 4 نقاط

3- بوركينا فاسو نقطة واحدة

4- إثيوبيا   نقطة واحدة

5- سيراليون نقطة واحدة

6- جيبوتي بلا نقاط

مجموعات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

المجموعة الأولى: جيبوتي، إثيوبيا، سيراليون، غينيا بيساو، بوركينا فاسو، مصر.

المجموعة الثانية: جنوب السودان، السودان، توجو، موريتانيا، الكونغو الديمقراطية، السنغال.

المجموعة الثالثة: ليسوتو، رواندا، زيمبابوي، بنين، جنوب أفريقيا، نيجيريا.

المجموعة الرابعة: موريشيوس، إيسواتيني، ليبيا، أنجولا، الرأس الأخضر، الكاميرون.

المجموعة الخامسة: إريتريا، النيجر، تنزانيا، الكونغو، زامبيا، المغرب.

المجموعة السادسة: سيشل، بوروندي، جامبيا، كينيا، الجابون، كوت ديفوار.

المجموعة السابعة: الصومال، بوتسوانا، موزمبيق، أوغندا، غينيا، الجزائر.

المجموعة الثامنة: ساوتومي، ليبيريا، مالاوي، ناميبيا، غينيا الاستوائية، تونس.

المجموعة التاسعة: تشاد، جزر القمر، أفريقيا الوسطى، مدغشقر، غانا، مالي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

منتخب مدغشقر تشاد مدغشقر منتخب تشاد تصفيات كأس العالم 2026

مواد متعلقة

تصفيات كأس العالم، غينيا الاستوائية تفوز على ليبيريا بهدف وتتصدر مجموعتها

منتخب كوت ديفوار يفوز على جامبيا 0/2 في تصفيات كأس العالم

بعثة المنتخب عادت للقاهرة بعد الفوز على سيراليون في تصفيات المونديال (صور)

تصفيات كأس العالم، منتخب غانا يهزم مدغشقر بهدف

الأكثر قراءة

جماعة الحوثي تنشر مشاهد توثق لحظة السيطرة على السفينة الإسرائيلية في البحر الأحمر (فيديو)

الاتهامات الموجهة للراقصة حورية بعد القبض عليها في الإسكندرية

الدرندلي يتحدث عن خلافات وائل رياض مع المدرب العام لمنتخب الشباب

إيطاليا تطيح بأوكرانيا وتخطف بطاقة التأهل إلى يورو 2024

اللقطات الأولى لحريق محول كهرباء ملاهي أطفال منطقة العجيزي في طنطا (فيديو)

ملابس فاضحة ورقص خليع، مقاطع فيديو مخلة تقود الراقصة حورية للسجن

على طريقة جابر القرموطي، عمرو أديب يمزق صورة نتنياهو على الهواء

مباريات نارية للأندية المصرية في انطلاق مجموعات البطولات الإفريقية.. الأهلي يصطدم بميدياما الغاني بستاد السلام.. والزمالك يستضيف أبو سليم الليبي ببرج العرب

Advertisements

منوعات

المزيد

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الثلاثاء 21-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

مزاد يبدأ من 8 ملايين يورو على قمصان ميسي في كأس العالم 2022

وفاة 500 حالة كل أسبوع، الكوليرا تحصد الأهالي في زيمبابوي

بعد 3 سنوات، انتهاء أكبر محاكمة لأقوى عصابات المافيا في إيطاليا

المزيد

خدمات

المزيد

زيادة أسعار المعدن الأصفر اليوم، الجنيه الذهب يتخطى حاجز الـ 22 ألف جنيه

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 20-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الإثنين 20-11-2023

استقرار سعر اليوان الصيني في ختام التعاملات مقابل الجنيه اليوم

المزيد

انفوجراف

مصر تتقدم 4 مراكز في مؤشر حقوق الطفل 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

أخى يطالبنا بحق حرمانه من التعليم من ميراث أبي؟.. وأمين الفتوى يجيب

رمضان عبد المعز: هذا ثواب من يعفو عن الناس عند الله

المزيد
الجريدة الرسمية