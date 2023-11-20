منتخب مدغشقر يضرب تشاد بثلاثية في تصفيات كأس العالم 2026

حقق منتخب مدغشقر فوزا كبيرا على مضيفه منتخب تشاد بنتيجة 0/3، في المباراة التي جرت مساء اليوم الإثنين، على الملعب الشرفي بوجدة، في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

سجل رومان ميتانيير هدف منتخب مدغشقر الأول في شباك منتخب تشاد في الدقيقة 10، وأضاف نجيفا راكوتوهاريمالالا الهدف الثاني في الدقيقة 84، وسجل لويك لابوسين الهدف الثالث في الدقيقة 90.

ويحقق منتخب مدغشقر بذلك فوزه الأول في تصفيات كأس العالم 2026، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام منتخب غانا بنتيجة 0/1.

فوز غينيا بيساو على جيبوتي في مجموعة مصر

فاز منتخب غينيا بيساو على نظيره جيبوتي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

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وسجل هدف غينيا بيساو اللاعب ماورو تيكيسيرا في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول.

وبهذا الفوز رفع منتخب غينيا بيساو رصيده للنقطة الرابعة في المركز الثاني بالمجموعة الأولى التي يتصدرها المنتخب الوطني برصيد 6 نقاط، بينما يظل منتخب جيبوتي بدون نقاط في المركز الأخير.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

1- مصر 6 نقاط

2- غينيا بيساو 4 نقاط

3- بوركينا فاسو نقطة واحدة

4- إثيوبيا نقطة واحدة

5- سيراليون نقطة واحدة

6- جيبوتي بلا نقاط

مجموعات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

المجموعة الأولى: جيبوتي، إثيوبيا، سيراليون، غينيا بيساو، بوركينا فاسو، مصر.

المجموعة الثانية: جنوب السودان، السودان، توجو، موريتانيا، الكونغو الديمقراطية، السنغال.

المجموعة الثالثة: ليسوتو، رواندا، زيمبابوي، بنين، جنوب أفريقيا، نيجيريا.

المجموعة الرابعة: موريشيوس، إيسواتيني، ليبيا، أنجولا، الرأس الأخضر، الكاميرون.

المجموعة الخامسة: إريتريا، النيجر، تنزانيا، الكونغو، زامبيا، المغرب.

المجموعة السادسة: سيشل، بوروندي، جامبيا، كينيا، الجابون، كوت ديفوار.

المجموعة السابعة: الصومال، بوتسوانا، موزمبيق، أوغندا، غينيا، الجزائر.

المجموعة الثامنة: ساوتومي، ليبيريا، مالاوي، ناميبيا، غينيا الاستوائية، تونس.

المجموعة التاسعة: تشاد، جزر القمر، أفريقيا الوسطى، مدغشقر، غانا، مالي.