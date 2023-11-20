الإثنين 20 نوفمبر 2023
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محافظات

مسرح سينما هيبس يشهد تخريج دفعة ابدأ حلمك من عاصمة الثقافة المصرية

خريجي ابدأ حلمك بالوادي
خريجي ابدأ حلمك بالوادي الجديد، ڤيتو

شهد مسرح سينما هيبس بواحة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم اليوم الإثنين، حفل تخرج دفعة جديدة من مشروع ابدأ حلمك بعاصمة الثقافة المصرية، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

 

وقالت إبتسام عبدالمريد مدير فرع ثقافة الوادى الجديد، إن مشروع ابدأ حلمك، أحد أهم المشروعات الفنية التي تنفذها هيئة قصور الثقافة ويهدف إلى تدريب شباب المحافظات وإعداد الممثل الشامل على فنون المسرح، كما يسعى إلى تعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة، ويرأس اللجنة المنظمة للمشروع الفنان هاني كمال المدير التنفيذي.

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يذكر أن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إستقبل وحنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، وفد وزارة الثقافة الذي يزور المحافظة على ضوء تخريج دفعة المشروع الوزاري (ابدأ حلمك) لإعداد الممثل المسرحي الشامل، وذلك بحضور عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور هاني كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون رئيس الهيئة، وإبتسام عبد المريد  مدير عام الثقافة بالمحافظة.

 

وأشاد المحافظ بالمشروع الذي يستهدف اكتشاف الموهوبين فنيًا من الأطفال والنشء، مُثمنًا جهود وزارة الثقافة لإثراء الحركة الثقافية في ضوء اختيار المحافظة عاصمةً للثقافة المصرية ٢٠٢٣، والتي تكللت بالتنسيق بين المحافظة والهيئة لاستضافة مؤتمر الإدارة العامة لأطلس المأثورات الشعبية ديسمبر المقبل، بالإضافة لاستضافة فعاليات الملتقى الثقافي لشباب المحافظات الحدودية (أهل مصر) في الفترة من ٢٢ وحتى ٣٠ نوفمبر الجاري.

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مشروع إبدأ حلمك لإعداد واكتشاف الممثل الشامل إبدأ حلمك بالوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية الهيئة العامة لقصور الثقافة هيئة قصور الثقافة

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