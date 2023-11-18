مدبولي: الدولة تدعم مشروعات توطين الصناعة لتقليل فاتورة الاستيراد

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة المصرية تدعم مشروعات توطين الصناعة بكل قوة من أجل تقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير فرص عمل للشباب لافتا إلى أن مصنع الشركة الدولية لتكنولوجيا العزل "انسوتك" بالعاشر من رمضان، يعمل به ما يقرب من 9 آلاف عامل.

وأوضح مصطفى مدبولي، خلال كلمته بالجولة الموسعة بعدد من الشركات والمصانع بمدينتي العبور والعاشر من رمضان، أن الصناعة المحلية تساعد على التخلص من أزمة البطالة، مشيرا إلى أن جهود الدولة المصرية تظهر من خلال دعم رجال الصناعة وتوفير كافة مطالبهم وتشجيع الاستثمار الأجنبي.

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