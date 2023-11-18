مدبولي: الدولة تدعم مشروعات توطين الصناعة لتقليل فاتورة الاستيراد
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة المصرية تدعم مشروعات توطين الصناعة بكل قوة من أجل تقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير فرص عمل للشباب لافتا إلى أن مصنع الشركة الدولية لتكنولوجيا العزل "انسوتك" بالعاشر من رمضان، يعمل به ما يقرب من 9 آلاف عامل.
وأوضح مصطفى مدبولي، خلال كلمته بالجولة الموسعة بعدد من الشركات والمصانع بمدينتي العبور والعاشر من رمضان، أن الصناعة المحلية تساعد على التخلص من أزمة البطالة، مشيرا إلى أن جهود الدولة المصرية تظهر من خلال دعم رجال الصناعة وتوفير كافة مطالبهم وتشجيع الاستثمار الأجنبي.
وتابع خلال مصطفى مدبولي، أنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع المستثمرين لإزالة العوائق التي تواجههم من أجل دعم الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن الدولة تتجه نحو الصناعة لتغطية احتياجات السوق المحلى والتصدير للخارج بجانب تقليص فاتورة الواردات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.