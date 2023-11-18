السبت 18 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

مدبولي: الدولة تدعم مشروعات توطين الصناعة لتقليل فاتورة الاستيراد

مدبولى، فيتو
مدبولى، فيتو

 قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء،  إن الحكومة المصرية تدعم مشروعات توطين الصناعة بكل قوة من أجل تقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير فرص عمل للشباب لافتا إلى أن مصنع الشركة الدولية لتكنولوجيا العزل "انسوتك"  بالعاشر من رمضان، يعمل به ما يقرب من 9 آلاف عامل.

وأوضح مصطفى مدبولي، خلال كلمته  بالجولة الموسعة بعدد من الشركات والمصانع بمدينتي العبور والعاشر من رمضان، أن الصناعة المحلية تساعد على التخلص من أزمة البطالة، مشيرا إلى أن جهود الدولة المصرية تظهر من خلال دعم رجال الصناعة  وتوفير كافة مطالبهم وتشجيع الاستثمار الأجنبي.

Advertisements

وتابع خلال مصطفى مدبولي، أنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع المستثمرين لإزالة العوائق التي تواجههم من أجل دعم الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن الدولة تتجه نحو الصناعة لتغطية احتياجات السوق المحلى والتصدير للخارج بجانب تقليص فاتورة  الواردات. 
 
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الحكومة المصرية التصدير للخارج الظروف الصعبة الاقتصاد المصري تشجيع الاستثمار تشجيع الاستثمار الأجنبي

الأكثر قراءة

أنباء عن مقتل الجنرال الدموي عزرا ياشين المحرض على إبادة العرب

الأزهر: لقد فشلنا جميعا في اختبار غزة

الأهلي يرفض رحيل هذا اللاعب في ميركاتو الشتاء

رئيس الوزراء: مصانع هاير وبيكو حصلت على الرخصة الذهبية للاستثمار داخل مصر

رسالة معتمد جمال للاعبي الزمالك في مران اليوم

أول تعليق من وكالة الأونروا بعد مجزرة الاحتلال في مدرسة الفاخورة التابعة لها

مدرستا الفاخورة وتل الزعتر، مئات الشهداء والجرحى في مجزرتين للاحتلال بغزة منذ الصباح

أدعية لفلسطين وأهلها بالنصر والتمكين

Advertisements

منوعات

المزيد

أرباحه المتوقعة 100 مليون دولار، شاب يتحول من عامل نجارة إلى مليونير

بعد وفاة صديقه، سائق شاحنة ينجح في إنقاذ سيدة (فيديو)

حظك وتوقعات الأبراج الأحد 19-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الأحد 19-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر طن المكرونة الشعبي لـ 16 ألفا و800 جنيه

ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 18-11-2023 في مصر

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 18-11-2023

المزيد

انفوجراف

يصيب الأطفال ويسبب ضعف النظر.. معلومات عن مرض الحول الخلقي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية لفلسطين وأهلها بالنصر والتمكين

بالأحاديث، 17 سيدة بشرهن النبي بالجنة تعرف عليهن

ما هي قصة أصحاب السبت ولماذا سمي اليوم بهذا الاسم؟

المزيد
الجريدة الرسمية