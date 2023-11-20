رمضان عبد المعز: هذا ثواب من يعفو عن الناس عند الله

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، وضع مكافأة كبيرة لمن يعفو، حيث يكون له العز، لافتا إلى أن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، أقسم على هذا الثواب لمن يعفو عن الناس.

جزاء من يعفو عن الناس

وأضاف الداعية الإسلامي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "كفاية انتقام وثأر بين الناس، هذا أخوك وهذا زوجك وزوجتك، شوفوا حال المطلقين والمطلقات بيعملوا إيه فى بعض فى المحاكم، وبينهم أطفال، عليهم أن يتركوا الانتقام ويعلموا أن العفو أحد أركان سلامة القلب، ولا يملك العفو إلا من قلبه سليم".

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وتابع: "لا يوجد مال ينقص من صدقة هكذا اقسم سيدنا النبى، ولا يزيد العفو الانسان الا عزا، ولا التواضع الا رفعه"، مستشهدا بحديث سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، حين قال: "ما نقص مالٌ من صدقةٍ، وما زاد الله عبدًا بعفوٍ إلا عزًّا، وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه".

رمضان عبد المعز: الإخلاص هو إخفاء الحسنات مثل العيوب

كما قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الإخلاص لله هو أن تكتم حسناتك مثلما تكتم سيئاتك، موضحا: "شوف لما واحد يروح يخطب واحدة يتكلم عن كل حسناته، ويخفى كل عيوبه، ويطلع نفسه أحسن واحد فى الدنيا، لكن الإخلاص أن تكتم كل حسناتك".



وأضاف الداعية الإسلامي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "تلاقى واحد طالع عمرة، يقو لأمة لا إله إلا الله، والإخلاص دائما إنك تخبي عملك، مع العلم أن بعض الأمور لا تستطيع أن تخفيها مثلا بتعمل صدقة والناس شافوها، أو بتلقى خطبة جمعة والناس أثنت عليك ومدحتك".



وتابع: "فالثناء والمدح على الأعمال لا يؤثر على الإخلاص، ما دام يحافظ على أن يكون الأمر كله لله، فاخذ الأجر من الله، والثناء من الناس، فتلك عاجل بشرى المؤمن، كما أخبرنا سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم".