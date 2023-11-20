نقيب التمريض: 25 فرعا للنقابة في المحافظات لخدمة أعضاء الهيئة

افتتحت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، فرعا جديدا للنقابة بمحافظة السويس لخدمة 4000 عضو بالتمريض في المحافظة، وذلك لأول مرة، بدعم ورعاية اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.



وأشارت إلى أن نقابة تمريض السويس كان مقرها محافظة بورسعيد، حيث إنها كانت جزء من نقابة تمريض بورسعيد والمسئولة عن ٥ نقابات هم بورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء والاسماعيلية والسويس.

14 نقابة فرعية للتمريض

وأضافت الدكتورة كوثر محمود، أن النقابة لديها 14 نقابة فرعية للتمريض، وحاليا أصبح عدد الفروع 25 نقابة فرعية، لافته إلى أنه تم العمل على انشاء نقابة السويس منذ 6 سنوات وتم العمل على تجديدها بشكل كامل بدعم من محافظ السويس حتى تم افتتاحه اليوم.



وخلال زيارتها للمحافظة، استقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، نقيب التمريض بديوان عام المحافظة، حيث تم مناقشة عدد من القضايا التي تهم المريض، كما تم تكريم المحافظ من قبل نقابة التمريض.



ووجهت نقيب التمريض الشكر والتقدير للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور أحمد السبكي علي تطوير منظومة الصحة بمحافظة السويس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تقدمت بالشكر للأستاذة سيدة مبارك النقيب الفرعي بالسويس.

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وشهدت نقيب التمريض خلال الاحتفالية التي نظمتها النقابة العامة للتمريض في محافظة السويس، تخرج دفعة من دبلومة مكافحة العدوى، كما تم تكريم 200 عضو من الكوادر المتميزة للتمريض في المحافظة.



وتطرقت نقيب التمريض خلال الاحتفالية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة والتشديد على أعضاء هيئة التمريض ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات، بالإضافة إلى دعم القضية الفلسطينية.



يذكر إنه شارك في الاحتفالية الدكتورة أمل رشدي وكيل وزارة الصحة بالسويس، والدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالسويس، والدكتور تامر البوهي نقيب أطباء السويس، ومدير المستشفى السويس العام، وعدد من القيادات بمديرية الشئون الصحية وفرع هيئة التأمين الصحي بالسويس.