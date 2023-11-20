الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رياضة

معسكر مغلق لفريق الزمالك في الإمارات يناير المقبل

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك الموافقة على إقامة معسكر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بدولة الإمارات يتخلله 3 مباريات ودية خلال شهر يناير المقبل.

وكان أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على الكرة قدم مذكرة لمجلس الإدارة بإقامة معسكر للفريق الأول في الإمارات، قبل أن يعلن المجلس الموافقة على ذلك في اجتماع اليوم.

اجتماع مجلس إدارة الزمالك

اجتمع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب مساء اليوم الإثنين لمناقشة بعض الملفات الخاصة بالنادي، واتخاذ بعض القرارات المهمة.

 

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وأعلن مجلس إدارة الزمالك عن طريق أحمد سالم المتحدث الرسمي للنادي ما يلي من قرارات:

- تسوية مستحقات المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم خوان كارلوس أوسوريو ومساعده فريدي هيريرا، وإنهاء التعاقد بالتراضي بدون أي خلافات أو منازعات وتم توجيه الشكر لهما.

 

- الموافقة على نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم مع فريق نادي سوار بطل غينيا التي كان مقررا إقامتها بكوت ديفوار لتقام بالقاهرة يوم 3-12-2023.

 

- الموافقة من حيث المبدأ على إقامة معسكر للفريق الأول لكرة القدم بدولة الإمارات يتخلله 3 مباريات ودية خلال شهر يناير المقبل بناء على المذكرة المقدمة من الكابتن أحمد سليمان المشرف على الكرة.


- قبول الاستقالة المقدمة من الكابتن إسماعيل يوسف رئيس قطاع الناشئين، الأستاذ مصطفى جويلي رئيس المنظومة الإعلامية، الأستاذ وجدي زين الدين رئيس تحرير مجلة النادي.


- تشكيل لجنة دائمة من الخبرات المالية والقانونية لإبرام وتنفيذ عمليات التعاقد وفقا للإجراءات القانونية ضمانًا للشفافية وحسن سير العمل والمحافظة على أموال النادي.

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