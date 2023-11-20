الإثنين 20 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

ثريا محمد: شخصية الأهلي وراء الفوز بـ"سوبر السلة"

ثريا محمد لاعبة سيدات
ثريا محمد لاعبة سيدات سلة الأهلى،فيتو

سيدات سلة الأهلى، عبرت ثريا محمد، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي  عن سعادتها بتتويج الفريق بلقب كأس السوبر عقب الفوز على فريق الجزيرة ‏بنتيجة 72-43 في ختام منافسات البطولة.‏ 

ثريا محمد لاعبة سيدات سلة الأهلى

وقالت ثريا إن شخصية الأهلي كانت حاضرة بقوة خلال المباراة منذ البداية، وأسهمت في التفوق والسيطرة على مجريات اللعب، ‏وصولًا إلى الفوز باللقب.‏ 

وأشارت إلى أن الفريق تعامل مع المواجهة باحترام شديد، وكان هناك رغبة قوية في حصد اللقب، وهو ما ظهر على أرض الملعب ‏بصورة عملية.‏ 

Advertisements

وشددت على أن اللقب تحقق في ظل صعوبات بالغة بسبب تلاحم المباريات، ووجود حالة من الإجهاد الشديد، وأن الفريق لديه ‏إصرار كبير على الفوز بكل البطولات خلال الفترة القادمة.

طارق خيري حققنا «سوبر السلة» عن جدارة 

ومن جانبه عبر طارق خيري، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي الأهلي عن سعادته بتتويج الفريق بلقب كأس السوبر المصري على ‏حساب الجزيرة، في اللقاء الذي جمع الفريقين بختام منافسات البطولة.‏ 

وأوضح أن الفريق حقق اللقب عن جدارة واستحقاق، بعد أن فرض شخصيته من البداية، وتدارك الأخطاء التي وقعت خلال الفترة ‏الماضية، لينجح في التتويج ببطولة غالية.‏ 

وأشار إلى أن الكابتن الخطيب كان له دور كبير في تحفيز الجهاز الفني واللاعبات خلال جلسته الأخيرة التي أكد خلالها ثقته ‏الكبيرة في قدرات الجميع، وهو ما كان له دور كبير في حسم اللقب.‏ 

وشدد خيري على أن الفريق سوف يبذل قصارى جهده خلال الفترة القادمة من أجل الفوز بكل البطولات، وتعويض الجماهير عن ‏خسارة لقب دوري المرتبط.

سيدات سلة الأهلي يتوج بكأس السوبر

وتوج الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي الأهلي  بلقب كأس السوبر المصري، بعد أن نجح في الفوز على نظيره فريق الجزيرة، ‏في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الإثنين.‏

أقيمت المباراة على صالة الدكتور حسن مطصفى، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريق الذي نجح في فرض سيطرته على المباراة من ‏بدايتها، وقدمت اللاعبات عرضًا مميزًا على صعيد الهجوم والدفاع والريباوند والرميات الثلاثية، لتنتهي المباراة بالفوز بنتيجة 72-43.‏

تقدم الفريق في الفترة الأولى بنتيجة 27-14، واستمر التفوق لصالح «سيدات سلة الأهلي» في الفترة الثانية بنتيجة 48-26، وواصل ‏الفريق الأداء المميز لينهي الفترة الثالثة لصالحه بنتيجة 64-37، وتفوقت اللاعبات في الفترة الرابعة لتنتهي بنتيجة ‏‏72-43.‏

عقب نهاية المباراة احتفل الفريق بتسلم كأس البطولة وميداليات المركز الأول، بعد أن حقق الفريق اللقب عقب مسيرة حافلة.‏

 

txt

جلسة علاج طبيعي لطاهر محمد طاهر في مران الأهلي

txt

مدرب سيدات سلة الأهلي بعد الفوز بالسوبر: بنتحارب ونفكر في القادم

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيدات سلة الأهلي ثريا محمد اخبار الأهلي اخبار الرياضة الأهلي

مواد متعلقة

جلسة علاج طبيعي لطاهر محمد طاهر في مران الأهلي

مدرب سيدات سلة الأهلي بعد الفوز بالسوبر: بنتحارب ونفكر في القادم

دورى أبطال أفريقيا، الأهلى يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة ميدياما الغانى (فيديو)

كولر يعيد السولية لقائمة الأهلي أمام ميدياما

الأكثر قراءة

جماعة الحوثي تنشر مشاهد توثق لحظة السيطرة على السفينة الإسرائيلية في البحر الأحمر (فيديو)

بمشاركة مصر، اجتماع عاجل لمجموعة بريكس لبحث التصعيد في غزة

ملابس فاضحة ورقص خليع، مقاطع فيديو مخلة تقود الراقصة حورية للسجن

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الثلاثاء 21-11-2023 في مصر

المصادر الرئيسية للتدفقات النقدية الأجنبية في مصر (إنفوجراف)

سعر جرام الذهب، المؤشر الرئيسي بموقع البورصة المصرية (رابط مباشر)

أول تعليق للشركة المالكة للسفينة المحتجزة لدى الحوثيين

زيادة أسعار المعدن الأصفر اليوم، الجنيه الذهب يتخطى حاجز الـ 22 ألف جنيه

Advertisements

منوعات

المزيد

مزاد يبدأ من 8 ملايين يورو على قمصان ميسي في كأس العالم 2022

وفاة 500 حالة كل أسبوع، الكوليرا تحصد الأهالي في زيمبابوي

بعد 3 سنوات، انتهاء أكبر محاكمة لأقوى عصابات المافيا في إيطاليا

بالزغاريد والأحضان، لاعب حرس الحدود يحتفل مع والدته بهدفه أمام المقاصة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 20-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الإثنين 20-11-2023

استقرار سعر اليوان الصيني في ختام التعاملات مقابل الجنيه اليوم

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاثنين 20-11-2023

المزيد

انفوجراف

تأثير التنافس بين واشنطن وبكين على غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رمضان عبد المعز: هذا ثواب من يعفو عن الناس عند الله

تفسير حلم سيارة الزفاف في المنام وعلاقته بالالتحاق بوظيفة جديدة ومكانة مرموقة

دعاء المطر، أفضل ما يقال وقت سقوط الأمطار

المزيد
الجريدة الرسمية