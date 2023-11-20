جلسة علاج طبيعي لطاهر محمد طاهر في مران الأهلي

الأهلى، اكتفى طاهر محمد طاهر، لاعب النادي الأهلي، بأداء جلسة علاج ‏طبيعي في الجيم على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش ‏بالجزيرة وذلك بعد إصابته مؤخرا في الدوري أمام سيراميكا كليوباترا.

وواصل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمباراة ميدياما الغاني ‏المقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري، في أولى جولات دور المجموعات ‏لدوري ‏أبطال إفريقيا.‏

ويريد الأهلي الحفاظ على لقبه حيث يعتبر حامل لقب البطولة في النسخة الماضية على حساب الوداد المغربي ويسعى المارد الأحمر للتتويج بلقبه الثاني عشر في الأميرة السمراء.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما الغاني

وتذاع مباراة الأهلى وميدياما الغاني على قناة bein sport الناقل الحصري لجميع مباريات دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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التشكيل المتوقع للأهلي أمام ميدياما الغاني

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة ميدياما الغاني.

في حراسة المرمي: محمد الشناوي

في خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - ياسر ابراهيم - محمد هاني

في خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور

في خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - كهربا

ينتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الدوليين في مران الفريق غدا الثلاثاء وذلك بعد انتهاء مشاركتهم مع المنتخب الوطني في مباراتي جيبوتي وسيراليون في الجولة الأولى والثانية بدور المجموعات بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وينتظم لاعبو الأهلي الدوليين محمد الشناوي ومحمد هانى ومحمد عبد المنعم ورامى ربيعة ومروان عطية في تدريبات الأهلى غدا الثلاثاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك استعدادا لمواجهة فريق ميدياما الغانى في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن الثنائي اليو ديانج وبيرسى تاو سوف ينتظمان في تدريبات الأهلى يوم الأربعاء المقبل عقب انتهاء مشاركة الأول مع منتخب مالي أمام أفريقيا الوسطى والثانى مع منتخب جنوب أفريقيا أمام رواندا.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم استعدادا لمواجهة ميدياما الغاني في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الإثنين على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك استعدادا لمواجهة فريق ميدياما الغاني في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها مساء يوم السبت المقبل.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد استأنف تدريباته مساء أمس الأحد على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين خلال فترة التوقف الدولي.

وشارك عمرو السولية لاعب الفريق الأحمر العائد من الإصابة في التدريبات الجماعية أمس كما شارك في تدريبات الكرة.

وبدأ مران الأهلي أمس بمحاضرة فنية من مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر للاعبين للحديث في العديد من الأمور الفنية.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وميدياما الغاني

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إدارة مباراة الأهلى وميدياما الغاني إلى حكم الساحة على بوبو تراوري ويعاونه موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثانٍى وإبراهيما كيتا حكمًا رابعًا.

مواجهات الأهلي أمام الأندية الغانية

الأهلي التقى مع ثلاثة أندية غانية في 16 مباراة قبل ذلك وهم أشانتى كوتوكو وهارس اوف كوك وتشيلسي الغاني ولم يسبق له مواجهة فريق ميدياما قبل ذلك.

مواجهات الأهلى الـ16 مع أندية غانا فاز فيها المارد الأحمر في 6 وتعادل في 5 وخسر في مثلها وذلك في جميع البطولات الإفريقية.

أول مواجهة جمعت الأهلى مع أندية غانا كانت أمام فريق أشانتى كوتوكو في نهائي دوري أبطال أفريقيا وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة بثلاثية نظيفة وتعادل في لقاء الإياب بغانا بنتيجة 1-1 ليتوج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز بمجموع المباراتين بنتيجة 4-1.

آخر مواجهة جمعت الأهلى مع أندية غانا كانت أمام فريق تشيلسي الغاني في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2012 وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة بنتيجة 4-1 وتعادل في لقاء الإياب بغانا بنتيجة 1-1.

الأهلي في المجموعة الرابعة

ويقع الأهلى على رأس المجموعة الرابعة التي تضم كلا من:

شباب بلوزداد الجزائري

يانج أفريكانز التنزاني

ميدياما الغاني

تأهل الأهلي إلى دور المجموعات

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024 بعد الفوز على فريق سان جورج الاثيوبي في لقاء دور الـ 32 بمجموع المباراتين بنتيجة 7-0.

هدافو الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

ونجح 4 لاعبين من الأهلي في أحرز 7 أهداف خلال المباراتين الذي خاضهم الفريق الأحمر في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي وهم كالتالي:

1- أحرز حسين الشحات هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبى في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

2- سجل حسين الشحات هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبى في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

3- أحرز أحمد عبد القادر هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبى في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

4- سجل محمد مجدى أفشة هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

5- أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفًا في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

6- سجل محمد مجدى أفشة هدفًا في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

7- أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي بطل أفريقيا في الموسم الماضي

وكان الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي للمرة الحادية عشر في تاريخ القلعة الحمراء بعد الفوز على الوداد البيضاوي المغربي في المباراة النهائية بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين.