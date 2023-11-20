وفاة 500 حالة كل أسبوع، الكوليرا تحصد الأهالي في زيمبابوي

كشف الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أن زيمبابوي، التي يبلغ عدد سكانها 15 مليون نسمة، تسجل أكثر من 500 حالة إصابة بمرض الكوليرا أسبوعيًا، منذ أواخر أكتوبر، وهو أعلى معدل منذ فبراير، ووجه الاتحاد نداءً طارئًا.

وفي فترات سابقة، كثيرا ما تفشى مرض الكوليرا في جميع أنحاء زيمبابوي في السنوات الأخيرة، وكانت له عواقب مميتة، ثم انتشر مرة أخرى خلال الشهر الماضي.

إصابات الكوليرا

وحسب "مديكال إكسبريس"، سجلت وزارة الصحة في زيمبابوي 8087 حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا، و1241 حالة مؤكدة مختبريًا منذ الشهر الماضي.

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وأوضحت البيانات الرسمية أن هناك 152 حالة وفاة يشتبه في إصابتها بالكوليرا، و51 حالة وفاة مؤكدة مختبريا.

ووفق وزير الصحة في زيمبابوي دوجلاس مومبيشورا "الكوليرا منتشرة الآن في جميع مقاطعات البلاد الـ 10".. و"نحن نقترب من موسم الأمطار والظروف تثير الذعر بالنسبة لنا.. علينا أن نتعامل مع الأمر كحالة طوارئ".

الكوليرا تؤدي إلى الوفاة

والمعروف أن الكوليرا تنتقل عن طريق المياه والطعام الملوث، ويمكن أن تؤدي إلى الوفاة في غضون ساعات إذا تركت دون علاج، ومع ذلك فإنه عادة ما يتم علاجها بسهولة بواسطة ترطيب المرضى إذا تم اكتشاف الحالات في الوقت المناسب.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن حالات الإصابة بالكوليرا في أفريقيا ترتفع بشكل كبير.

الوفيات في جميع أنحاء العالم

وتمثل القارة الأفريقية 21% من الحالات و80% من الوفيات في جميع أنحاء العالم، في الفترة من 2014 إلى 2021، وفق تقارير الصحة العالمية.

إلى ذلك، قال بيان اتحاد الصليب الأحمر والهلال الأحمر إن تفشي المرض في زيمبابوي ينتشر من المناطق الحضرية إلى المناطق الريفية، ويعرض للخطر أكثر من 10 ملايين شخص، من بينهم أكثر من 5 ملايين طفل.