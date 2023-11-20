31 ألف مصاب فلسطيني منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلن الاعلام الحكومي بقطاع غزة مساء، اليوم الإثنين، أن أكثر من 31 ألف إصابة منذ بدء العدوان "الإسرائيلي على القطاع " 75% منهم أطفال ونساء، مشيرا إلى ان حصيلة شهداء القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي بلغ 13300 شهيد.



من ناحية أخرى، أعلنت حركة حماس، مساء اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستعد لاقتحام المستشفى الإندونيسي وإخلاء المرضى والطواقم الطبية والنازحين من داخله.





ومنذ قليل، قال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام الذراع العسكري لـ كتائب القسام: دمرنا في الـ72 ساعة الماضية 60 آلية عسكرية إسرائيلية منها 10 ناقلات جند.

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اشتباكات ضارية مع جيش الاحتلال

وأضاف: أن الاشتباكات لا تزال ضارية مع العدو الإسرائيلي في عدة محاور في قطاع غزة، ونفذ مجاهدونا عددا من العمليات النوعية ضد جيش الاحتلال وأوقعوا عددا كبيرا من الجنود بين قتيل وجريح.





كمين لجيش الاحتلال في غزة

وتابع: نفذنا كمينا ضد قوات راجلة جنوب غرب مدينة غزة السبت الماضي، وسمع مجاهدونا صراخ جنود العدو واستغاثاتهم.

جيش الاحتلال يقصف جنوده في غزة

وأكد: نرجح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف قوات له على الأرض في غزة ظنا منه أنهم قد أسروا خلال إحدى عمليات كتائب القسام.





انكسار العدو الإسرائيلي

وتابع: "العدوان الإسرائيلي سينكسر ولن تنكسر إرادتنا".







كتائب القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن تل أبيب ووسط دولة الاحتلال الإسرائيلي يشهدان استهدافا صاروخيا هو الأكبر منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.



بدورها، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، منذ قليل، قصف تل أبيب برشقة صاروخية مكثفة وسمع دوي صفارات الإنذار في تل أبيب وضواحيها.

