الإثنين 20 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

المركزي للإحصاء الفلسطيني يكشف عدد سكان غزة قبل وبعد طوفان الأقصى

سكان غزة، فيتو
سكان غزة، فيتو

 قالت علا عوض رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني: إنّ الاحتلال الإسرائيلي يرتكب الجرائم في قطاع غزة، قدرنا عدد السكان المقيمين في محافظتي غزة وشمال غزة حتى مساء 11/11 من هذا العام، يقدر عدد السكان إلى 8700 فرد، ويمثلون حوالى 152 ألف أسرة، من أصل مليون و200 ألف نسمة، موجدون في شمال قطاع غزة، ونحن نتحدث حاليا عن نزوح نحو ثلث سكان شمال غزة، إلى مناطق متفرقة بالقطاع.

 

وأضاف «عوض»، خلال تصريحات خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية»: أننا نستند في إحصاء الوفيات بقطاع غزة، إلى أعداد الشهداء الذين يصلون إلى المستشفيات، ونسجل الحد الأدنى فقط من أعداد الوفيات بغزة، والعديد من الشهداء ما زالوا تحت الأنقاض، وآخرون لم يتم التعرف عليهم.

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حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على فلسطين

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء أمس الأحد، حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على فلسطين منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.

 

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 12415 فلسطينيا في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ 7 اكتوبر.

 

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