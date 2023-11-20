صدقي صخر عن صوت وصورة: القضايا المعروضة في المسلسل مهمة جدًا

مسلسل صوت وصورة، قال الفنان صدقي صخر: إنه انبهر بدوره وكل تفاصيله الظاهرية عندما بدأ في قراءة مسلسل "صوت وصورة"، موضحًا أن القضايا التي عُرِضَت في المسلسل هي قضايا مهمة جدًا وأهمها قضية التحرش التي بات المجتمع يعانيها في الفترة الأخيرة، ولكن مع حملات التوعية والمجهودات التي تُبْذَل لمواجهة الظاهرة هبطت إحصائياتها.

الذكاء الاصطناعي

أضاف صخر، خلال استضافته في برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة "dmc"، أن قضية الذكاء الاصطناعي التي عرضها المسلسل هي واقع، الذكاء الاصطناعي موجود منذ فترة في حياتنا ولكن بأشكال غير مباشرة، ولكن الآن تعددت صوره مثل ChatGPT, deep fake، مشيرًا إلى أنها مواقع تؤدي مهام متكاملة، مما جعل الناس بدأت تبحث في أمور الذكاء الاصطناعي وتشعر بالقلق حيالها، ولكن مع التوظيف لهذه البرامج بشكل مناسب يُسْتَفَاد منها على أكمل وجه.

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استكمل: "التمثيل مع الفنانة حنان مطاوع، أمر أتمناه لأي شخص، التمثيل معها سلس بشكل كبير، كما أنها ممثلة بارعة ودارسة لدورها بشكل ممتاز، وتقمصها للدور كان متفانيًا".

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