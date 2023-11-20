لتخريج دفعة "ابدأ حلمك"، محافظ الوادي الجديد يستقبل وفد وزارة الثقافة

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، وفد وزارة الثقافة الذي يزور المحافظة على ضوء تخريج دفعة المشروع الوزاري (ابدأ حلمك) لإعداد الممثل المسرحي الشامل، وذلك بحضور عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور هاني كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون رئيس الهيئة، وإبتسام عبد المريد مدير عام الثقافة بالمحافظة.

وأشاد المحافظ بالمشروع الذي يستهدف اكتشاف الموهوبين فنيًا من الأطفال والنشء، مُثمنًا جهود وزارة الثقافة لإثراء الحركة الثقافية في ضوء اختيار المحافظة عاصمةً للثقافة المصرية ٢٠٢٣، والتي تكللت بالتنسيق بين المحافظة والهيئة لاستضافة مؤتمر الإدارة العامة لأطلس المأثورات الشعبية ديسمبر المقبل، بالإضافة لاستضافة فعاليات الملتقى الثقافي لشباب المحافظات الحدودية (أهل مصر) في الفترة من ٢٢ وحتى ٣٠ نوفمبر الجاري.

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ونشرت وزارة الثقافة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي احتفاءًا بالوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية 2023، 80 متدربًا من أبناء الخارجة والداخلة يعرضون أعمالهم في ختام "ابدأ حلمك" ضمن فعاليات الاحتفاء باختيار الوادي الجديد عاصمة للثقافة المصرية 2023، تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، على مسرح سينما هيبس، مساء الاثنين المقبل، 20 نوفمبر، حفل تخرج دفعة مشروع "ابدأ حلمك"، لتدريب شباب مدينة الخارجة على فنون المسرح وإعداد الممثل الشامل، وفي مساء الثلاثاء 21 نوفمبر يشهد مسرح قصر ثقافة موط، تخرج دفعة "ابدأ حلمك" لشباب مدينة الداخلة.

مشروع ابدأ حلمك، أحد أهم المشروعات الفنية التي تنفذها هيئة قصور الثقافة ويهدف إلى تدريب شباب المحافظات وإعداد الممثل الشامل على فنون المسرح، كما يسعى إلى تعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة، ويرأس اللجنة المنظمة للمشروع الفنان هاني كمال المدير التنفيذي.



وشهدت المرحلة الأولى، تخرج دفعات محافظات أسيوط والفيوم والشرقية، والمرحلة الثانية محافظات بورسعيد وبني سويف والجيزة وكفر الشيخ، وتجرى حاليًا تدريبات ختام المرحلة الثانية للمشروع بمحافظة الوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية لعام 2023، وجرى اعتماد فرق هذه المحافظات فرقا مسرحية نوعية.

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