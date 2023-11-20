في شكل خدمات، حافز لأفضل قرية تشارك في الانتخابات الرئاسية بالوادي الجديد

وجه اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، بصرف حافز لأفضل قرية في نسبة المُشاركة عقب انتهاء فترة الانتخابات في شكل خدمات للقرية، وذلك في إطار متابعة الاستعدادات الجارية للانتخابات الرئاسية المُقبلة.

جاء ذلك في إطار الاستعدادات الجارية للانتخابات الرئاسية المُقبلة، وترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اجتماعًا تنظيميًا مع كافّة القطاعات والجهات المعنية؛ لعرض الإجراءات والاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز والوحدات القروية عبر الفيديو كونفرانس.

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حيثُ توجه بالشكر للمسئولين على الجهد المبذول، آملًا في بذل المزيد خلال هذه المرحلة. مُهيبًا بالمواطنين التحلي بالمسئولية الوطنية والمُشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية.

وجاءت أهم القرارات كالآتي:

▪️التأكيد على جاهزية جميع مقارّ اللجان الانتخابية المقررة لاستقبال الناخبين.

▪️تأمين محيط مقارّ اللجان الانتخابية، وجاهزية كافّة المرافق والقطاعات المعنية؛ لضمان سلامة الناخبين والعملية الانتخابية.

▪️التيسير على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لإتمام عملية الانتخاب دون عوائق.

▪️توفير حافلات لنقل المواطنين بالقرى والمناطق النائية لمقارّ اللجان الانتخابية.

▪️صرف حافز لأفضل قرية في نسبة المُشاركة عقب انتهاء فترة الانتخابات في شكل خدمات للقرية.

▪️تشكيل غرف عمليات فرعية بكل مركز بالإضافة لغرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة.

وعلى جانب آخر، نشرت وزارة الثقافة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، احتفاءً بالوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية 2023

80 متدربًا من أبناء الخارجة والداخلة يعرضون أعمالهم في ختام "ابدأ حلمك"

ضمن فعاليات الاحتفاء باختيار الوادي الجديد عاصمة للثقافة المصرية 2023، تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، على مسرح سينما هيبس، مساء الإثنين المقبل، 20 نوفمبر، حفل تخرج دفعة مشروع "ابدأ حلمك"، لتدريب شباب مدينة الخارجة على فنون المسرح وإعداد الممثل الشامل، وفي مساء الثلاثاء 21 نوفمبر يشهد مسرح قصر ثقافة موط، تخرج دفعة "ابدأ حلمك" لشباب مدينة الداخلة.