الإثنين 20 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

وزير التموين: زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع بالمحافظات ‏المعرضة للأمطار

السلع التموينية،
السلع التموينية، فيتو

 كلف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة القابضة للصوامع والتخزين، وكذلك شركات المطاحن بضخ الاحتياجات المطلوبة من السلع الأساسية والقمح والدقيق بالمحافظات المعرضة للأمطار لتلبية احتياجات المواطنين من السلع التموينية والغذائية.

 

وأشار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، إلى أن ضخ السلع بكميات كبيرة بالمخازن يأتي ‏لتجنب أي أزمات في السلع التموينية قد تحدث عند سقوط الأمطار بغزارة، ‏مؤكدا أن هذا الإجراء يتم اتباعه سنويًا مع موسم الشتاء.

Advertisements

وأضاف وزير التموين، أنه وجه قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة بضخ مخزون ‏من الدقيق بكل مخبز  يصل إلى 3 أيام بالمحافظات، مشيرًا إلى أنه يتابع ‏يوميا ضخ السلع والدقيق للمخابز أيضًا.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، معاون الوزير أحمد ‏كمال، إنه قام بإنشاء غرفة عمليات مركزية بكل ‏مديرية تموينية لمتابعة الموقف السلعي والدقيق أيضًا والتواصل مع قطاع ‏الرقابة والتوزيع بكل جديد للتدخل حال حدوث أي طارئ.‏

 

الاستعداد لشهر رمضان 

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تكثيف استعداداتها لشهر رمضان المبارك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

 

المخزون الاستراتيجي من السلع 

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار التعاقدات لتوفير السلع الأساسية بالمنافذ، لافتًا إلى أن المخزون السلع الاستراتيجي يكفي مدة لا تقل عن 6 أشهر.

 

وقال الوزير: إنه يتم حاليًا التنسيق مع الغرف التجارية لإقامة معارض اهلا رمضان بمختلف المحافظات لتوفير السلع الأساسية والاستهلاكية بتخفيضات للمواطنين.

 

ضخ الزيوت بمعارض أهلا رمضان 

من جانبه، قال المهندس إبراهيم خطاب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة طنطا للزيوت والصابون والمياه الطبيعية إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية والتي تتبع وزارة التموين، إنه سيتم مضاعفة الكميات المطروحة من الزيوت بمعارض أهلا رمضان لتصل إلى 6 آلاف طن من إجمالي الكميات المخصصة للسوق الحرة.

 

وأضاف خطاب أن ذلك بجانب توفير احتياجات البطاقات التموينية من الزيوت بكميات تصل إلي 14 الف طن شهريًا، زنة 800 مل للزجاجة الواحدة.

 

وكشف خطاب أنه تم التعاقد مؤخرًا على كمية 63 ألف طن زيت خام لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي لدى الشركة والذي يصل إلى نحو 6 أشهر، بخلاف الكميات المتعاقد عليها.

 

وأوضح أن الشركة تضم 3 مصانع في طنطا والمحلة الكبرى وبنها بالقليوبية، بالإضافة إلى 23 منفذ بيع مباشر تتضمن 5 منافذ لكل من القاهرة والإسكندرية و7 منافذ في طنطا و6 أخرى مناصفة بين المحلة وبنها، كما يتم توفير منتجات الشركة لدي 1350 مجمعا استهلاكيا ووكلاء بمختلف المحافظات.

 

ولفت إلى أن المواد الخام لإنتاج الزيوت والمنتجات الأخرى لا تنقطع مع توفير احتياطي استراتيجي منها بشكل مستمر، كما أنه يتم توفير مواد الخام بحد أدنى 500 طن للمواد الخام الخاصة بإنتاج السلع الأخرى بخلاف الزيوت.

 

وأكد خطاب أن الشركة تعمل على تحقيق التوازن الكمي والسعري بالسوق المحلية من الزيوت، حيث يتم إنتاج عبوات زنة 800 مل بسعر 40 جنيها بدلا من 45 جنيها وبجودة عالية.

 

وقال: أن شركة طنطا للزيوت والصابون تنتج 10 منتجات بأنواع تتخطى 40 صنفا، حيث يتم إنتاج 17 ألف طن زيت شهريا مقسمة إلى 14 ألفا للمنظومة التموينية و3 آلاف السوق الحرة، و3000 طن مسلي نباتي سنويا، و2000 طن صابون غسيل.

 

وأشار خطاب إلى أنه يتم سنويا إنتاج  1500 طن صابون تواليت، و1000 طن منظفات منزلية سائلة، و40 طنا مستحضرات تجميل وشامبو، و1000 طن أحماض دهنية، و15 ألف طن من العلف الحيواني.

 

وأضاف خطاب أنه يتم إنتاج 170 الف كرتونة مياه طبيعية ماركة نقاء سنويا مقسمة إلى 150 ألف كرتونة زجاجات 660 مل و1.5 لتر، و20 ألف قارورة مياه بأحجام تتراوح من 7  إلى 19 لترا، واستخلاص الزيوت من فول الصويا وبذرة القطن بطاقة 200 طن يوميا بمصنع طنطا و100 طن بمصنع بنها.

 

وأوضح أن الشركة تقوم بطرح منتجاتها بمنافذ مبادرة تخفيض أسعار السلع بنسبة تصل إلى 30٪ عن مثيلاتها في السوق المحلية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

السلع التموينية المخزون الاستراتيجي من السلع شركة طنطا للزيوت والصابون معارض أهلا رمضان

مواد متعلقة

التموين: مخزون السكر يكفي حتى أبريل 2024، والمستهلكون والمحتكرون وراء الأزمة

أزمة جديدة تضرب السوق المصرية.. ارتفاع غير مسبوق لسعر السكر.. التموين تتوعد متسببي الأزمة وتحدد 3 كيلو للفرد فقط.. ومصيلحي يعد بانفراجة قريبة

الأكثر قراءة

8 ساعات من الرعب داخل تل أبيب، حزب الله يشن الهجوم الأعنف على الاحتلال منذ 7 أكتوبر (فيديو)

3 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية قوية للحكومة (فيديو)

جماعة الحوثي توجه رسالة تهديد لدولة الاحتلال

أوامر رئاسية بعزل مستشارين بمجلس الدولة (مستند)

أغنية لأطفال إسرائيل تثير غضب العالم، تحرض على الإبادة الجماعية لأهل غزة (فيديو)

بالزغاريد والأحضان، لاعب حرس الحدود يحتفل مع والدته بهدفه أمام المقاصة (فيديو)

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الإثنين 20-11-2023 في الأسواق

جميل برسوم: محمد فراج فنان واعد وأهل الكهف هيكون أحسن فيلم في تاريخ مصر

Advertisements

منوعات

المزيد

بالزغاريد والأحضان، لاعب حرس الحدود يحتفل مع والدته بهدفه أمام المقاصة (فيديو)

أغنية لأطفال إسرائيل تثير غضب العالم، تحرض على الإبادة الجماعية لأهل غزة (فيديو)

محمد حاكم فيلسوف الضحك، معرض كاريكاتير في بيت السناري

طالب مصري بالخارج يفوز بمنحة لدراسة هندسة البترول برومانيا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الإثنين 20-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الإثنين 20-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 20-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الأسماك اليوم، الكابوريا ترتفع لـ 230 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

فوائد الزنجبيل المذهلة للرجال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم غسل الملابس في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم والأحزان

نص أذكار المساء من القرآن والسنة

10 طرق للحصول على الرزق الحلال

المزيد
الجريدة الرسمية