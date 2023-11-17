الجمعة 17 نوفمبر 2023
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حوادث

وعدته بسهرة حمراء، حبس ربة منزل و3 آخرين بتهمة استدراج شاب واحتجازه بأكتوبر

حبس المتهمين، فيتو
حبس المتهمين، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بحبس 4 أشخاص بالجيزة ، لقيامهم باستدراج أحد الأشخاص وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة وعقود بيع، وطلب مبلغ مالي لإطلاق سراحه في أكتوبر، وطالبت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

 

وكشفت التحقيقات أن ربة المنزل استدرجت شابا لشقتها، وحال وصوله للشقة فوجئ بباقي المتهمين وبحوزة زوجها سلاحا أبيض سنجة، وهددوه وأكرهوه على توقيع 10 إيصالات أمانة على بياض، و3 عقود بيع فارغة البيانات و2 عقد بيع شقة، وعقد بيع سيارة.

 

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 4 أشخاص بالجيزة، لقيامهم باستدراج أحد الأشخاص وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة وعقود بيع، وطلب مبلغ مالي لإطلاق سراحه.

 

القبض علي المتهمين باستدراج شاب واحتجازه 

البداية كانت بورود بلاغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من عامل، بتلقيه اتصالا هاتفيا من صديقه مالك محل هواتف محمولة، مقيم بدائرة القسم، أخبره خلاله باحتجازه بشقة كائنة بدائرة القسم، وطلب منه إحضار مبلغ مالي نظير إطلاق سراحه.

 

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وهي ربة منزل وزوجها مقيمان بالشقة محل البلاغ وآخرين، وبرفقتهم المجني عليه، وبسؤال المجني عليه قرر بقيام ربة المنزل باستدراجه وحال وصوله للشقة فوجئ بباقي المتهمين وبحوزة زوجها سلاح أبيض سنجة، وهددوه وأكرهوه على توقيع 10 إيصالات أمانة على بياض و3 عقود بيع فارغة البيانات و2 عقد بيع شقة، عقد بيع سيارة.


وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن 10 إيصالات أمانة و3 عقود بيع مزيلة ببصمة وإمضاء المجني عليه والسلاح الأبيض وهو سنجة و2 هاتف محمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

 

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