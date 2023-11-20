الإثنين 20 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

ختام فعاليات حملة صوتك مستقبلك بمركز إعلام الداخلة في الوادي الجديد

مركز إعلام الداخلة،
مركز إعلام الداخلة، ڤيتو

نظم مركز إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الإثنين، ندوة تثقيفية تحت عنوان" وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على حشد المشاركة في الانتخابات "بمقر المركز، بحضور رئيس الإدارة المركزية لإعلام شمال ووسط الصعيد حمدي سعيد.

وأكد مدير مركز إعلام الداخلة محسن محمد، في حديث خاص لجريدة «ڤيتو»، أن بهذه الندوة يختتم مركز إعلام الداخلة سلسلة ندوات حملة "صوتك مستقبلك.. انزل وشارك" التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات بإشراف وتوجيه رئيس القطاع الدكتور أحمد يحيى، والتي استهدفت رفع التوعية بأهمية المشاركة السياسية واستمرت على مدار شهري أكتوبر ونوفمبر. 

حاضر في الندوة مدير المركز التكنولوجي بمركز الداخلة الأستاذ منصور عبد الوهاب، وحضرها عدد من رؤساء القرى والقيادات التنفيذية والشعبية، وموظفون في جهات حكومية مختلفة.

Advertisements

 ومن جانبه، أكد رئيس الإدارة المركزية لإعلام شمال ووسط الصعيد الأستاذ حمدي سعيد، في بداية الندوة على أهمية المشاركة الإيجابية والتفاعل مع مختلف القضايا المجتمعية والتي بدورها تساعد على تطوير المجتمعات، مشيرا إلى أن الإيجابية في التعاطي مع الاستحقاقات الانتخابية ينسحب أيضا على تعاطينا مع كل شيء في حياتنا وكذلك التعامل بسلبية.

وأضاف قائلا: يجدر بالمواطن أن يسعى لتفعيل حقه في المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية كما يسعى وراء الدفاع عن كافة حقوقه الأخرى، مؤكدا هنا أن تفعيل الحق في التصويت في الانتخابات لا ينبغي أن يكون دافعه الخوف من العقوبة وإنما رغبة في ممارسة هذا الحق ورغبة في الاستفادة من الأجواء الديمقراطية القائمة.

 وذكر سعيد، أننا نعيش تحديات عديدة على مختلف الأصعدة لن يتأتى تذليلها أبدا بالصمت والسلبية وإنما بالمشاركة الإيجابية وتحفيز الآخرين أيضا على التحلي بذات الإيجابية من أجل أن نتقدم للأفضل ونتجاوز تلك التحديات٠

من جانبه، قال مدير المركز التكنولوجي بمركز الداخلة منصور عبد الوهاب: أن شبكة الإنترنت أصبحت أكثر الوسائل الإعلامية إثارة للجدل والنقاش، حيث أضافت أبعادا أخرى مقارنة بوسائل الاعلام التقليدية، وأصبحت وسيلة فعالة لجذب المواطنين، لذلك هناك كثيرون ينادون بإمكانية استخدام الإنترنت في التعبئة السياسية، لاسيما خلال فترة الانتخابات، مشيرا هنا إلى الدور المتعاظم لما يطلق عليه حاليا بالإعلام الجديد عبر الإنترنت في نقل المعلومات بشكل سريع وواسع.

وأشار عبد الوهاب، إلى أنه لم يعد بإمكاننا تجاهل دور وسائل التواصل الاجتماعي في الوصول إلى الناخبين وحثهم على المشاركة الإيجابية، لافتا في هذا الصدد إلى أن نحو ٥ مليارات يستخدمون الإنترنت أي نحو ٦٠ في المئة من سكان العالم.

 وبين عبد الوهاب أن الاعلام الجديد يمتلك العديد من المزايا أهمها أنه إعلام تفاعلي أي له أصداء وردود فعل سريعة ومتواصلة، كذلك هو إعلام عابر للحدود، يستطيع خلق مجتمعات افتراضية، بالإضافة لميزة القدرة على الوصول للناخبين النشطين والمؤيدين عبر الإنترنت، كما أن الإعلام الحديث ورغم هذه المزايا العديدة فهو أقل تكلفة من الإعلام التقليدي.

 وأوضح عبد الوهاب أن الخوف من أن تساعد وسائل التواصل الاجتماعي على نشر الشائعات مردود عليه، فالشائعات سرعان ما تنطفئ بعد لحظات نظرا للانتشار الواسع والسريع لهذه الوسائل إذ سرعان ما يتم تجاهلها. مشيرا إلى أن هذه المزايا العديدة دفعت الهيئة الوطنية للانتخابات لإنشاء موقعين عبر الإنترنت للتوعية.

 وأكد عبد الوهاب أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت منبرا للحملات الانتخابية وجزءًا أساسيا من البرامج الانتخابية ووسيلة من أهم وسائل التثقيف.
 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مركز إعلام الداخلة بالوادي الجديد الحملة القومية صوتك مستقبلك انزل وشارك التصويت في الانتخابات المشاركة السياسية قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات مركز إعلام الداخلة

مواد متعلقة

إزالة تعديات في المهد على فدانين ضمن أراضي أملاك الدولة بالوادي الجديد

إطلاق الحملة القومية الثالثة لتحصين الثروة الحيوانية بالوادي الجديد

الباحث الصغير، أكبر برنامج تدريبي لطلاب المدارس بالوادي الجديد (صور)

تحت شعار "شارك.. الكلمة كلمتك"، حملة قومية لتعزيز المشاركة في الانتخابات الرئاسية (صور)

اعرف شخصيتك وطورها، ندوة تثقيفية بآداب الوادي الجديد

مهرجانات رياضية ومعارض وحملات وبرامج في أسبوع الشباب والرياضة بالوادي الجديد

الأكثر قراءة

جماعة الحوثي تنشر مشاهد توثق لحظة السيطرة على السفينة الإسرائيلية في البحر الأحمر (فيديو)

بعد قصف تل أبيب، لحظة فرار الإسرائيليين نحو الملاجئ (فيديو)

ترتيب مجموعة مصر بعد فوز غينيا بيساو على جيبوتي

ملابس فاضحة ورقص خليع، مقاطع فيديو مخلة تقود الراقصة حورية للسجن

حقيقة انفصال ميسي وأنتونيلا قبل موقعة الأرجنتين والبرازيل

8 ساعات من الرعب داخل تل أبيب، حزب الله يشن الهجوم الأعنف على الاحتلال منذ 7 أكتوبر (فيديو)

3 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية قوية للحكومة (فيديو)

أوامر رئاسية بعزل مستشارين بمجلس الدولة (مستند)

Advertisements

منوعات

المزيد

بعد 3 سنوات، انتهاء أكبر محاكمة لأقوى عصابات المافيا في إيطاليا

بالزغاريد والأحضان، لاعب حرس الحدود يحتفل مع والدته بهدفه أمام المقاصة (فيديو)

أغنية لأطفال إسرائيل تثير غضب العالم، تحرض على الإبادة الجماعية لأهل غزة (فيديو)

محمد حاكم فيلسوف الضحك، معرض كاريكاتير في بيت السناري

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الإثنين 20-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الإثنين 20-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 20-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الأسماك اليوم، الكابوريا ترتفع لـ 230 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

فوائد الزنجبيل المذهلة للرجال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء المطر، أفضل ما يقال وقت سقوط الأمطار

تفسير حلم غسل الملابس في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم والأحزان

نص أذكار المساء من القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية