ختام فعاليات حملة صوتك مستقبلك بمركز إعلام الداخلة في الوادي الجديد

نظم مركز إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الإثنين، ندوة تثقيفية تحت عنوان" وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على حشد المشاركة في الانتخابات "بمقر المركز، بحضور رئيس الإدارة المركزية لإعلام شمال ووسط الصعيد حمدي سعيد.

وأكد مدير مركز إعلام الداخلة محسن محمد، في حديث خاص لجريدة «ڤيتو»، أن بهذه الندوة يختتم مركز إعلام الداخلة سلسلة ندوات حملة "صوتك مستقبلك.. انزل وشارك" التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات بإشراف وتوجيه رئيس القطاع الدكتور أحمد يحيى، والتي استهدفت رفع التوعية بأهمية المشاركة السياسية واستمرت على مدار شهري أكتوبر ونوفمبر.

حاضر في الندوة مدير المركز التكنولوجي بمركز الداخلة الأستاذ منصور عبد الوهاب، وحضرها عدد من رؤساء القرى والقيادات التنفيذية والشعبية، وموظفون في جهات حكومية مختلفة.

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ومن جانبه، أكد رئيس الإدارة المركزية لإعلام شمال ووسط الصعيد الأستاذ حمدي سعيد، في بداية الندوة على أهمية المشاركة الإيجابية والتفاعل مع مختلف القضايا المجتمعية والتي بدورها تساعد على تطوير المجتمعات، مشيرا إلى أن الإيجابية في التعاطي مع الاستحقاقات الانتخابية ينسحب أيضا على تعاطينا مع كل شيء في حياتنا وكذلك التعامل بسلبية.

وأضاف قائلا: يجدر بالمواطن أن يسعى لتفعيل حقه في المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية كما يسعى وراء الدفاع عن كافة حقوقه الأخرى، مؤكدا هنا أن تفعيل الحق في التصويت في الانتخابات لا ينبغي أن يكون دافعه الخوف من العقوبة وإنما رغبة في ممارسة هذا الحق ورغبة في الاستفادة من الأجواء الديمقراطية القائمة.

وذكر سعيد، أننا نعيش تحديات عديدة على مختلف الأصعدة لن يتأتى تذليلها أبدا بالصمت والسلبية وإنما بالمشاركة الإيجابية وتحفيز الآخرين أيضا على التحلي بذات الإيجابية من أجل أن نتقدم للأفضل ونتجاوز تلك التحديات٠

من جانبه، قال مدير المركز التكنولوجي بمركز الداخلة منصور عبد الوهاب: أن شبكة الإنترنت أصبحت أكثر الوسائل الإعلامية إثارة للجدل والنقاش، حيث أضافت أبعادا أخرى مقارنة بوسائل الاعلام التقليدية، وأصبحت وسيلة فعالة لجذب المواطنين، لذلك هناك كثيرون ينادون بإمكانية استخدام الإنترنت في التعبئة السياسية، لاسيما خلال فترة الانتخابات، مشيرا هنا إلى الدور المتعاظم لما يطلق عليه حاليا بالإعلام الجديد عبر الإنترنت في نقل المعلومات بشكل سريع وواسع.

وأشار عبد الوهاب، إلى أنه لم يعد بإمكاننا تجاهل دور وسائل التواصل الاجتماعي في الوصول إلى الناخبين وحثهم على المشاركة الإيجابية، لافتا في هذا الصدد إلى أن نحو ٥ مليارات يستخدمون الإنترنت أي نحو ٦٠ في المئة من سكان العالم.

وبين عبد الوهاب أن الاعلام الجديد يمتلك العديد من المزايا أهمها أنه إعلام تفاعلي أي له أصداء وردود فعل سريعة ومتواصلة، كذلك هو إعلام عابر للحدود، يستطيع خلق مجتمعات افتراضية، بالإضافة لميزة القدرة على الوصول للناخبين النشطين والمؤيدين عبر الإنترنت، كما أن الإعلام الحديث ورغم هذه المزايا العديدة فهو أقل تكلفة من الإعلام التقليدي.

وأوضح عبد الوهاب أن الخوف من أن تساعد وسائل التواصل الاجتماعي على نشر الشائعات مردود عليه، فالشائعات سرعان ما تنطفئ بعد لحظات نظرا للانتشار الواسع والسريع لهذه الوسائل إذ سرعان ما يتم تجاهلها. مشيرا إلى أن هذه المزايا العديدة دفعت الهيئة الوطنية للانتخابات لإنشاء موقعين عبر الإنترنت للتوعية.

وأكد عبد الوهاب أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت منبرا للحملات الانتخابية وجزءًا أساسيا من البرامج الانتخابية ووسيلة من أهم وسائل التثقيف.

