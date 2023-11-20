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محافظات

انطلاق قوافل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في 3 مراكز بأسيوط غدا

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، فيتو

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه جاري تنظيم قوافل لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان بـ 3 مراكز على مستوى المحافظة بدءا من غدًا الثلاثاء 21 نوفمبر الجاري وحتى الخميس 30 نوفمبر 2023 للسيدات المستهدفات بالمناطق المحرومة من الخدمة وتلبية الاحتياجات غير الملباة بتلك المناطق واستهداف الإدارات الساخنة ذات المؤشرات السكانية المنخفضة والقرى الفقيرة التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة في إطار الاهتمام بصحة المواطنين فى القرى الأكثر احتياجًا ودعم صحة المرأة المصرية بشكل خاص لافتًا إلى التنسيق مع مديرية الصحة والسكان لتكثيف تلك القوافل وتوسيع نطاق خدماتها في جميع القرى بمراكز المحافظة مع التركيز على المناطق المحرومة حرصًا على إتاحة تلك الخدمات بالمناطق المحرومة ذات الكثافة السكانية العالية.

تنظيم الأسرة مؤشرات الإنجاب 

ووجه محافظ أسيوط رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ديروط ومنفلوط والفتح بتسهيل عمل القوافل لتحقيق الأهداف المرجوة منها مؤكدًا تضافر كافة الجهود والتوعية وحث السيدات على المشاركة إيمانا بأهمية رفع الوعي الصحي بمردود تنظيم الأسرة على صحة الأم والطفل والمجتمع لتحقيق المستهدف من تلك القوافل على أرض المحافظة منوها إلى أن هذه القوافل تأتي في إطار جهود تحسين مؤشرات تنظيم الأسرة ومعدلات الإنجاب ودعم تنمية المرأة المصرية اجتماعيًا وثقافيًا لرفع وعيها وتمكينها من ممارسة حقوقها.

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من جانبه أوضح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن قوافل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية يتم تنفيذها في جميع الوحدات التابعة لإدارات مراكز (ديروط - الفتح - منفلوط) وفقًا لبرنامج زمنى بواقع 3 أيام لكل مركز حيث سيتم تنفيذ 3 قوافل خدمية بإدارة ديروط الصحية خلال الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر 2023 وخلال الفترة من 25 وحتى 27 نوفمبر بإدارة الفتح والفترة من 28 إلى 30 نوفمبر 2023 بإدارة منفلوط ويشارك في القافلة من 3-4 عيادات متنقلة لتقديم لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والمشورة ومتابعة العمل وكسف الأطفال بالإضافة إلى تنفبذ الفرق المتنقلة بالوحدات الثابتة مع توفير 2 أخصائيات نساء للتعامل مع حالات الإحالة لتركيب كبسولات الامبلانون واللوالب لتلبية احتياجات الجمهور المستهدف بهذه القرى مع التركيز على قرى (الكوديا - المناشي - ديروط المناشي) بإدارة ديروط وقرى (عرب مطير - بني مر - بني زيد) بإدارة الفتح وقرى (بني رافع - العتامنة - بني عدي البحرية) بإدارة منفلوط والتي تعد من قرى حياة كريمة وذلك لتلبية احتياجات الجمهور المستهدف لافتًا إلى أن القافلة تتم تحت إشراف الدكتور مروة أبو المكارم مدير تنظيم الأسرة بالمديرية وبمتابعة فرق قطاع السكان وتنظيم الأسرة وفرق الإشراف بالمديرية والإدارات الصحية.

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